Планом виходу Британії з ЄС невдоволені ні прихильники "Брекзиту", ні опоненти

Кілька міністрів уряду Терези Мей подали у відставку, відмовившись підтримати проект угоди з Брюсселем, яка окреслює умови припинення британського членства в ЄС.

"(Вибір є) між цією домовленістю... або виходом без домовленості, чи відсутністю “Брекзиту” взагалі.

Британські ЗМІ заявляють про розкол у владі і розкол у британському суспільстві на тлі вагоміших закликів провести повторний референдум щодо виходу країни з Європейського Союзу.

14 листопада кабінет міністрів Терези Мей схвалив проект угоди, над яким представники Європейського Союзу та уряду Великої Британії працювали понад рік, з часу подання Лондоном заяви про вихід з ЄС.

Але перед обговоренням годи у четвер у парламенті група урядовців, а також низка парламентарів висловили незгоду.

За словами Терези Мей зараз вибір є між “цією домовленістю, яка виконує рішення референдуму, повертає нам контроль над грошима, законами, кордонами і припиняє свободу пересування, захищає робочі місця, безпеку і цілісність; або між виходом без домовленості, чи відсутністю “Брекзиту” взагалі”.

Палкі британські прихильники виходу з ЄС вважають, що план залишає Британію надто залежною від Брюсселя, а їхні опоненти, прихильники членства, вказують, що британці програють за будь-яких умов “Брекзиту”.

Документ на 585 сторінок передбачає, що 29 березня 2019 року Британія позбувається статусу члена ЄС, але упродовж ще принаймні 21 місяця мав би діяти перехідний період з дією чинних правил.

Упродовж перехідного періоду Лондон і Брюссель сподіваються до 2020 року укласти договір про торгівлю й митну угоду.

У проекті прописано, як будуть захищені права громадян країн ЄС, які живуть, працюють і навчаються у Великій Британії та британців у країнах Євросоюзу.

У процесі розлучення Лондон, згідно з домовленістю, мав би віддати Брюсселеві понад 35 мільярдів фунтів ($45 млрд.)

Якщо британський уряд і парламент підтримають проект угоди, і якщо документ схвалять представники країн ЄС на спеціальній зустрічі 25 листопада, то домовленість стане конкретним планом виходу Британії з Євросоюзу та облаштування відносин на майбутнє.

Північна Ірландія

Одним з політично найскладніших питань є справа єдиної ділянки кордону між Британією та ЄС на суходолі, що пролягає між Північною Ірландією, частиною Сполученого Королівства, та Ірландською республікою, яка залишається членом Європейського Союзу.

Допоки Британія та Ірландія залишалися в ЄС, кордон між ними був “прозорий”, що сприяло не лише свободі пересування та економічним зв’язкам, але й створювало умови для мирного врегулювання, що поклало край багатьом рокам насильства в Ольстері.

Прихильники возз'єднання півночі Ірландії з республікою на півдні острова погодилися відмовитися від збройної боротьби і брати участь у самоврядних органах влади регіону.

Значна частина британських політиків виступає проти надання Північній Ірландії особливого статусу зі збереженням прозорості кордону з Ірландською республікою, стверджуючи, що окремі правила для Ольстера ставлять під загрозу цілісність і суверенітет Великої Британії.

Прем’єр-міністр Тереза Мей визнала, що не усі умови задовольняють сторони повною мірою, але сказала, що альтернативою цій угоді є або розрив відносин Лондона з Брюсселем без угоди, що може мати руйнівні наслідки для економіки й добробуту, або відмова від “Брекзиту” взагалі.

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