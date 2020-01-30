Британські представники в Європейському Союзі прощаються

Європейський парламент ратифікував угоду про умови виходу Великої Британії з Європейського Союзу, і у п’ятницю 31 січня після 23:00 години країна офіційно вже не буде членом об'єднання, в якому залишиться 27 країн.

До кінця 2020 року у відносинах Британії з ЄС триватиме перехідний період, який передбачають збереження більшості існуючих правил та зв’язків, допоки Брюссель і Лондон вестимуть переговори про умови торгівлі та співпраці в нових умовах.

Ви залишаєте ЄС, але завжди будете частиною Європи...

Після емоційних дебатів у Брюсселі із піснею на прощання, дехто зі сльозами, 621 депутат проголосував за угоду, а 49 висловилися проти.

При цьому чимало британських представників та їхніх колег з інших країн Європи висловили сподівання, що у колись у майбутньому Британія захоче знову вступити в ЄС.

У Європарламенті Велику Британію представляли 73 депутати.

“Нас об'єднує більше речей, ніж роз’єднує”, - сказав президент Європарламенту Давід Сассолі і додав: “Ви залишаєте ЄС, але завжди будете частиною Європи... Прощатися дуже важко”.

Лідер британської “Партії Брекзиту” Найджел Фараж, який упродовж багатьох років агітував за вихід з Євросоюзу, заявив, що навіть його партія “любить Європу” хоч і “ненавидить ЄС”.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання, що Британія та ЄС зможуть налагодити нові тісні відносини, і прочитала рядок англійської письменниці Джордж Еліот: “Лише в агонії прощання ми помічаємо глибину любові”.

“Ми завжди будемо вас любити, і ми будемо недалеко”, - сказала вона, але застерегла, що “жодні партнерства не повернуть переваги членства у союзі”.

“Зі свого боку на континенті ми намагатимемося найкращих умов для промисловості, фермерів, які просять від нас передбачуваності. Ми домагатимемося найкращого для молодих європейських і британських студентів, які хочуть навчатися і жити по обидва боки протоки. Ми домагатимемося найкращого для дослідників та науковці, які хочуть шукати незвідане і разом шукати відповідей і в Європейському Союзі, і в Сполученому Королівстві”, - сказала Урсула Фон дер Ляєн.

Прощання у Британії

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, визнаючи, що питання Брекзиту досі викликає протилежні емоції в країні, сказав, що його уряд планує у п’ятницю 31 січня провести “шанобливі” церемонії на відзнаку виходу з ЄС.

“Це буде святкування у такий спосіб, який, я сподіваюся, буде поважати масштаби події, який вказуватиме на величезне досягнення Британії, але також буде враховувати почуття усіх стосовно того, що ми робимо”, - сказав Борис Джонсон, звертаючись до користувачів Facebook і відповідаючи на запитання.

Джонсон сказав, що у п’ятницю о десятій вечора він виступить зі спеціальним офіційним зверненням до британців.

“Це величний момент для нашої країни. Це час сподівань і можливостей, але я також сподіваюся, що це час для нас зібратися разом в дусі впевненості”, - сказав він.

Дивіться також: Законопроект «Про дезінформацію»: оцінки українських експертів