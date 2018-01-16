Збільшується кількість британців, які хотіли б повторного референдуму щодо виходу з ЄС

На прем’єр-міністра Великобританії Терезу Мей збільшується тиск, щоб провести другий референдум про вихід країни з Європейського Союзу. Ця пропозиція має дедалі більшу підтримку в усіх політичних групах британського суспільства, включно з колишнім лідером Партії незалежності Найджелем Фараджем.

Зміна громадських настроїв відбувається на тлі зусиль прем’єр-міністра Мей, яка намагається досягти консенсусу серед колег у своєму поділеному кабінеті міністрів. Вона проводить ряд розмов цього місяця з міністрами у намаганні досягти угоди про те, які відносини вона хотіла б виторгувати у Європейського Союзу – найбільшого торговельного партнера Сполученого Королівства.

Її раніші спроби досягти консенсусу були без результатів .Серед міністрів немає єдності, що збільшує лише збентеження і страх перед Брекзитом. Деякі британські законодавці хочуть повного розриву зв’язків з Європою, інші надіються на збереження глибоких відносин, які залишили б Британію у спільному економічному ринку і в митному союзі, але поза політичними структурами і без права голосу про те, що вирішать установи ЄС, подібно до Норвегії.

Мей відкинула проведення другого референдуму для схвалення будь-якої угоди з блоком на основі, що другий референдум підірвав би переговори, заохочуючи європейців запропонувати погану угоду.

Лідер Партії праці Джеремі Корбин також відкинув думку про проведення другого референдуму.

Згідно з найновішим опитуванням громадської думки, 57 відсотків британців підтримали б повторення референдуму, тобто на 3% більше, ніж результати опитування, яке проведено у грудні.

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