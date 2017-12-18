Протистояння Саакашвілі з владою вигідне Кремлю - боротьбу з корупцією має очолити українець - екс-високопосадовець Пентагону

Протистояння Саакашвілі з владою України йде на користю Кремлю, а сам він не є гідним речником для абсолютно реального обурення українців. Про це в інтерв'ю Грузинській службі "Голосу Америки" заявив Майкл Карпентер, колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті.

Саакашвілі правильно ідентифікував проблему, але він не є тою людиною, яка має уособлювати цей рух

"Український народ втомився від корупції, і корупція, на жаль, за останній рік тільки посилилася. Вважаю, що США і Європейський Союз більше зосередилися на власних внутрішніх проблемах і менше уваги звертали на Україну. Зменшився тиск на уряд України з вимогами на практиці втілювати забов'язання щодо боротьби з корупцією, взяті перед Вашингтоном, Брюсселем та МВФ. Це прикро. Але я не думаю, що Міхеїл Саакашвілі - це правильний речник для цих аргументів".

Як повідомляє "Українська правда", лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі викликають на допит до Служби безпеки України 22 грудня. 15 грудня Генеральна прокуратура подала скаргу до Апеляційного суду Києва на відмову попередньої судової інстанції відправити Міхеїла Саакашвілі під домашній арешт.

Він здійснив реальні глибокі реформи, але у той же час використовував державний апарат, аби переслідувати опозицію у спосіб, який не відповідає практиці демократії

Карпентер відзначив, що Саакашвілі є суперечливою постаттю і вживав недемократичні методи у боротьбі проти політичної опозиції у Грузії.

"Він є надто суперечливою постаттю. Він однозначно викликає полярні реакції у Грузії. Він здійснив реальні глибокі реформи, але у той же час використовував державний апарат, аби переслідувати опозицію у спосіб, який не відповідає практиці демократії. Така особа, як Саакашвілі - не думаю, що він правильна особа для того, щоб представляти обурення українців".

Директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті також вважає, що боротьбу з корупцією в Україні мав би очолити український лідер.

Є чимало достойних українців, які могли би очолити боротьбу з корупцією

"Я думаю, що його протистояння з українською владою йде на користь лише Кремлю. Я не думаю, що це добре для українського громадянського суспільства, чи для верховенства права. Є чимало достойних українців, які могли би очолити боротьбу з корупцією, і я думаю, що вони і мають це зробити. Це велике та серйозне питання. Саакашвілі правильно ідентифікував проблему, але він не є тою людиною, яка має уособлювати цей рух", - відзначив Майкл Карпентер.

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