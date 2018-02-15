Провал переговорів щодо Північної Ірландії додатково ускладнює політичну ситуацію у Великобританії

Провал у середу вночі 13-місячних переговорів про відновлення коаліційного уряду в Північній Ірландії може змусити британський уряд шукати надзвичайних повноважень і запровадити там пряме правління. Це сталося б уперше від 2007 року, кажуть британські офіційні особи.

Цей крок, до якого закликають протестансьтські політики в Північній Ірландії, загрожує затьмаренням відносин між Британією та Ірландією і ускладнить проблемні переговори між Лондоном і Дубліном про вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу.

Пряме правління скасувало б Белфастську або Страсноп'ятничну угоду, яка поклала край 30-річному релігійному конфлікту, в результаті якого загинуло 3600 людей, ризикуючи відновленням насильницького конфлікту з боку непоступливих бійців Ірландської республіканської армії. Як Британія, так і Ірландська Республіка є гарантами мирної угоди.

Переговори між двома головними в Північній Ірландії партіями – Демократичною юніоністською партією і політичним крилом ІРА Шинн Фейн – провалилися через кілька годин після того, як прем’єр-міністр Тереза Мей відвідала Белфаст. Під час вілдвідин цього тижня Белфаста Мей сказала, що була певна, що в переговорах станться прорив між переважно католицьким Сін-Фейном, який є прихильником об’єднання Ірландії, і перерважно пробританським протестантським ДУП.

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