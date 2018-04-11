Британський корабель бере участь у моніторингу дотримання санкцій ООН проти Північної Кореї

Британський військовий корабель Sutherland змінив своє «місце дислокації» і прибув у середу до Японії, щоб взяти участь у моніторингу дотримання санкцій ООН, накладених на Північну Корею з приводу її ядерної і ракетної програм.

Есмінець Королівського флоту Sutherland прибув до міста Йокосука, в якому знаходиться штаб-квартира Морських оборонних сил Японії, а також порт бойової групи Сьомого флоту Сполучених Штатів.

Він «вноситиме вклад до міжнародних зусиль вести моніторинг забороненої торгівлі у відкритому морі з боку КНДР, яка є важливим джерелом коштів для незаконної ядерної програми.

Sutherland прибув у час, коли обидві корейські держави готуються до запланованого на цей місяць саміту, а президент Трамп також готується до зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у травні.

«Ідеться про тиск. Корабель є частиною міжнародної заяви на адресу Північної Кореї. Для Великої Британії це демонстрація, що вона спроможна надіслати один свій есмінець до Північно-Східної Азії, заявив британський військовий повірений у справах в Японії Пол Кессон.

Есмінець візьме участь в оперції контролю суден у районі Північної Кореї протягом приблизно одного місяця. Його екіпаж матиме право і можливості перервіряти судна, якщо буде така потреба, додав Кессон. У найближчих місяцях Великобританія планує надіслати до Азії ще два кораблі. Це дасть їй майже постійну присутність в регіоні цього року.

Північна Корея, яка розробляє балістичні ракети з ядерними боєголовками, які могли б досягти Сполучених Штатів. Вона обіцяла що ніколи не відмовиться від того, що називає основною відсташуючою силою проти ворожих дій з боку Сполучених Штатів.

Проте відносини між обома країнами останніми місяцями покращали. Це збіглося в часі з участю північнокорейської команди в Зимових Олімпійських іграх, які у лютому пройшли в Південній Кореї.

КНДР уперше заявила Сполученим Штатам, що вона готова обміркувати питання денуклеаризації Корейського півострова, коли Кім Чен Ин зустрінеться з президентом Трампом.

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