Волкер: після "перевиборів Путіна" Росія може повернутись до переговорів з Донбасу

"Конфлікт в Україні не заморожений і не стабільний", - наголосив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер у ході виступу на конференції в аналітичному центрі Center for the National Interest.

Щодня відбуваються бої, задіяні міномети, артилерія, танки, снайпери, вказав він. "В середньому один український військовослужбовець гине кожні три дні, захищаючи територію власної країни на території своєї країни", - сказав Волкер.

"Нас розчаровує нестача прогресу з боку Росії у встановленні миру і втіленні Мінських домовленостей", - наголосив дипломат.

Курт Волкер повідомив, що він вже чотири рази зустрічався зі своїм російським партнером, Владиславом Сурковим, останнього разу – в січні. "Вони уважно вислухали наші ідеї і запевнили, що повернуться зі своїми пропозиціями", - зауважив він.

"Протягом останнього місяця ми не чули від росіян", - сказав Волкер, зазначивши, що така позиція переговірників в Росії була очікуваною з огляду на виборчий процес. Росія може активізувати переговори стосовно Донбасу "після перевиборів Путіна", вважає Волкер.

Курт Волкер також наголосив на важливості рішення США надати Україні летальну зброю.

"Ми працюємо над посиленням оборони, щоб Росія не здобула більше території", - зауважив дипломат у Twitter.

Волкер також відзначив, що міжнародна спільнота залишається об'єднаною з питання України, що суперечить очікуванням Путіна.

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