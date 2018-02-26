«Кримські санкції» будуть чинними до деокупації півострова – посол США

«Кримські санкції» будуть чинними до повної деокупаціі півострова.

Про це 26 лютого заявила посол США в Україні Марі Йованович на міжнародному форумі «Окупований півострів: 4 роки опору», - повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

«Сполучені Штати Америки ніколи не приймуть тимчасової окупації Криму. Санкції щодо Криму залишаться доти, поки росіяни не залишать півострів», – сказала Йованович.

Посол відзначила, що Росія продовжує систематично порушувати права людини на півострові.

«Російські сили безпеки продовжують тиск на опозицію. Їхня тактика включає нові викрадення людей, тортури, депортації і залякування. Навіть мирні зустрічі заборонені за російськими законами», – додала посол.

У Києві 26 лютого відбувається четвертий міжнародний форум «Окупований півострів: чотири роки опору».

В Україні дату 26 лютого пропонують проголосити «Днем опору Криму російській окупації». У цей день у 2014 році перед будівлею Верховної Ради Криму пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти.

В Україні і в усьому світі 26 лютого проводяться акції, дискусії, форуми, мітинги, ходи на підтримку кримчан і територіальної цілісності країни.

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