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Джонсон готує Британію до Брекзиту будь-якою ціною і, можливо, до дострокових виборів

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Два місяці залишається до вже принаймні тричі відкладеної дати виходу Великої Британії з Європейського Союзу, і цей короткий термін означає зростання загрози, що Лондон і Брюссель не встигнуть досягти нової угоди про умови Брекзиту.

Сподівання на раптові компроміси з якогось боку протоки Ла Манш ще є, але зменшуються на очах, і Брекзит без домовленості - фактичний розрив відносин стає щораз більш ймовірним.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон, який здобув посаду, твердо обіцяючи, що відкладень більше не буде і країна тепер вже точно вийде з ЄС 31 жовтня, здійснив перший крок, який може вказувати на серйозність його намірів.

Джонсон, заручившись формальним схваленням королеви, оголосив про призупинення осінніх засідань парламенту на період майже п’яти тижнів у вересні та жовтні.

/**/ /**/ /**/ Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у Франції, 25 серпня 2019 року
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Депутати мають повернуться з літніх канікул лише на кілька днів у вересні, але потім знову покинути стіни Вестмінстерського палацу до 14 жовтня, коли королева Єлизавета Друга оголосить відкриття нової сесії та озвучить нову урядову програму.

Згідно з твердженням прем’єра і його уряду кілька вільних від парламентської роботи тижнів потрібні саме для того, щоб підготувати програму рішень та законопроектів.

Така перерва у засіданнях має місце майже щороку, але оголошена тривалість небувала з 1945 року, і мало-хто з британців зараз вірить, що Джонсон вдався до такого кроку лише для того, аби опрацювати плани покращення системи охорони здоров’я та боротьби зі злочинністю.

Про можливість такого урядового маневру у Лондоні почали говорити на тлі намагань груп депутатів скоординувати дії у парламенті, де проявилася більшість представників різних партій, які виступають проти Брекзиту без попередньої домовленості з ЄС.

Парламентарі за підтримки найбільшої опозиційної партії - Лейбористської, планували затвердити закони, які зобов’язували б уряд уникати одностороннього розриву з Євросоюзом.

Скорочення кількості робочих днів для парламенту означає зменшення можливостей обговорити й ухвалити закони, які б обмежували свободу уряду у справі Брекзиту.

Навіть Борис Джонсон визнає, що розрив (припинення членства в ЄС без домовленості з Брюсселем про збереження торговельних зв’язків тощо) був би для Британії болісним, але він вважає, що його головний обов’язок - втілити рішення референдуму 2016 року, а негативні економічні та інші наслідки були б, мовляв, тимчасові.

Протест біля резиденції прем’єр-міністра у Лондоні
Протест біля резиденції прем’єр-міністра у Лондоні

Опоненти обурені

В день оголошення плану призупинення роботи парламенту у Лондоні в середу відбулися протести опонентів виходу Британії з ЄС без угоди.

Негайно зареєстрована петиція на парламентській інтернетній сторінці з вимогою “Не призупиняйте засідання парламенту” зібрала понад мільйон підписів.

Джон Берков, спікер Палати громад, який за британською традицією не втручається в політичні дискусії, назвав рішення уряду “конституційним неподобством”.

Хоча Велика Британія не має конституції у вигляді одного цілісного документа, країна керується відповідно до набору правил, законів, традицій та принципів, деякі з яких неписані.

Натомість писані правила дають можливість ініціювати у парламенті голосування щодо довіри до уряду, і Борис Джонсон мав би піти у відставку, якщо збереться достатньо голосів проти нього.

Але лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбин, який заявляє про готовність формувати альтернативний кабінет, ще не має достатньої підтримки.

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Чинний склад парламенту не задовольняє багатьох “брекзитерів” і, водночас, розчаровує багатьох прихильників збереження членства країни в ЄС, бо депутати змогли лише затягнути Брекзит, відмовившись підтримати зусилля кабінету Терези Мей, яка зрештою була змушена подати у відставку.

Різкі кроки Бориса Джонсона збільшують можливість термінових парламентських виборів восени.

Деякі політичні спостерігачі припускають, що саме цього Джонсон можливо й бажає, сподіваючись такої ж підтримки виборців на національному рівні, яку він здобув серед членів урядової Консервативної партії, які обрали його своїм лідером.

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Джон Болтон в Україні: Нормандський формат, Мотор-Січ та мета візіту. Інтерв'ю
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Джон Болтон в Україні: Нормандський формат, Мотор-Січ та мета візіту. Інтерв'ю

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