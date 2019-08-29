Джонсон готує Британію до Брекзиту будь-якою ціною і, можливо, до дострокових виборів

Два місяці залишається до вже принаймні тричі відкладеної дати виходу Великої Британії з Європейського Союзу, і цей короткий термін означає зростання загрози, що Лондон і Брюссель не встигнуть досягти нової угоди про умови Брекзиту.

Сподівання на раптові компроміси з якогось боку протоки Ла Манш ще є, але зменшуються на очах, і Брекзит без домовленості - фактичний розрив відносин стає щораз більш ймовірним.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон, який здобув посаду, твердо обіцяючи, що відкладень більше не буде і країна тепер вже точно вийде з ЄС 31 жовтня, здійснив перший крок, який може вказувати на серйозність його намірів.

Джонсон, заручившись формальним схваленням королеви, оголосив про призупинення осінніх засідань парламенту на період майже п’яти тижнів у вересні та жовтні.

Депутати мають повернуться з літніх канікул лише на кілька днів у вересні, але потім знову покинути стіни Вестмінстерського палацу до 14 жовтня, коли королева Єлизавета Друга оголосить відкриття нової сесії та озвучить нову урядову програму.

Згідно з твердженням прем’єра і його уряду кілька вільних від парламентської роботи тижнів потрібні саме для того, щоб підготувати програму рішень та законопроектів.

Така перерва у засіданнях має місце майже щороку, але оголошена тривалість небувала з 1945 року, і мало-хто з британців зараз вірить, що Джонсон вдався до такого кроку лише для того, аби опрацювати плани покращення системи охорони здоров’я та боротьби зі злочинністю.

Про можливість такого урядового маневру у Лондоні почали говорити на тлі намагань груп депутатів скоординувати дії у парламенті, де проявилася більшість представників різних партій, які виступають проти Брекзиту без попередньої домовленості з ЄС.

Парламентарі за підтримки найбільшої опозиційної партії - Лейбористської, планували затвердити закони, які зобов’язували б уряд уникати одностороннього розриву з Євросоюзом.

Скорочення кількості робочих днів для парламенту означає зменшення можливостей обговорити й ухвалити закони, які б обмежували свободу уряду у справі Брекзиту.

Навіть Борис Джонсон визнає, що розрив (припинення членства в ЄС без домовленості з Брюсселем про збереження торговельних зв’язків тощо) був би для Британії болісним, але він вважає, що його головний обов’язок - втілити рішення референдуму 2016 року, а негативні економічні та інші наслідки були б, мовляв, тимчасові.

Опоненти обурені

В день оголошення плану призупинення роботи парламенту у Лондоні в середу відбулися протести опонентів виходу Британії з ЄС без угоди.

Негайно зареєстрована петиція на парламентській інтернетній сторінці з вимогою “Не призупиняйте засідання парламенту” зібрала понад мільйон підписів.

Джон Берков, спікер Палати громад, який за британською традицією не втручається в політичні дискусії, назвав рішення уряду “конституційним неподобством”.

Хоча Велика Британія не має конституції у вигляді одного цілісного документа, країна керується відповідно до набору правил, законів, традицій та принципів, деякі з яких неписані.

Натомість писані правила дають можливість ініціювати у парламенті голосування щодо довіри до уряду, і Борис Джонсон мав би піти у відставку, якщо збереться достатньо голосів проти нього.

Але лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбин, який заявляє про готовність формувати альтернативний кабінет, ще не має достатньої підтримки.

Чинний склад парламенту не задовольняє багатьох “брекзитерів” і, водночас, розчаровує багатьох прихильників збереження членства країни в ЄС, бо депутати змогли лише затягнути Брекзит, відмовившись підтримати зусилля кабінету Терези Мей, яка зрештою була змушена подати у відставку.

Різкі кроки Бориса Джонсона збільшують можливість термінових парламентських виборів восени.

Деякі політичні спостерігачі припускають, що саме цього Джонсон можливо й бажає, сподіваючись такої ж підтримки виборців на національному рівні, яку він здобув серед членів урядової Консервативної партії, які обрали його своїм лідером.

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