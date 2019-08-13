США обіцяють британському уряду Джонсона підтримку Брекзиту 

Чільний представник Білого дому заявив, що Сполучені Штати готові підтримати британський уряд у намаганнях вийти з Європейського Союзу.

Радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон, сказав у Лондоні у понеділок, що упродовж дводенних переговорів з урядом нового прем’єр-міністра Бориса Джонсона він запевняє британців у підтримці.

“Головне завдання візиту справді у донесенні бажання президента Трампа побачити успішний вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу 31 жовтня, запропонувати від нас всіляку можливу підтримку і висловити його надію, що ми якомога швидше укладемо всеосяжну двосторонню торговельну угоду”, - сказав Болтон.

Якщо таким буде рішення британського уряду, ми з ентузіазмом підтримаємо його...

Погляди президента Дональда Трампа на Європейський Союз і Брекзит фактично протилежні до висловлюваних його попередником, Бараком Обамою, який 2016 року застерігав британців, що у разі виходу з ЄС їхня країна опиниться “останньою у черзі” на укладення угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами.

Дональд Трамп також палко підтримав нового прем’єр-міністра Бориса Джонсона, який зобов’язався покласти край затягуванням Брекзиту і припинити членство країни в ЄС 31 жовтня навіть, якщо не буде укладено угоду з Брюсселем про умови виходу та про врегулювання таких питань як кордони і торгівля.

“Якщо таким буде рішення британського уряду, ми з ентузіазмом підтримаємо його, і саме це я намагаюся передати. Ми з вами. Ми з вами”, - сказав Болтон журналістам після першого дня переговорів у Лондоні.

За словами Джона Болтона Сполучені Штати готові пришвидшено укласти двосторонню угоду про торгівлю з Великою Британією і домовлятися по кожному сектору окремо, щоб відкласти спірні питання.

Серед з важких елементів такої угоди про вільну торгівлю може бути фінансовий сектор, а також харчова індустрія та деякі інші галузі, де США та Британія дотримуються різних стандартів.

Болтон у Лондоні також обговорює координацію дій Вашингтона та Лондона стосовно Ірану, Китаю та в інших питаннях міжнародної політики.

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