Тероризм витісняє “Брекзит” на другий план у британській виборчій кампанії

Три терористичні напади упродовж трьох останніх місяців вивели питання національної безпеки на чільні місця у виборчій кампанії у Великій Британії.

Ми не можемо дозволити, щоб ця ідеологія мала простір для розмноження, але саме такий простір надає інтернет і великі інтернетні компанії.

Нападу в ніч 3 червня на Лондонському мосту передували напади у Манчестері 22 травня та на Вестмінстерському мосту у Лондоні 22 березня.

Хоча партії були змушені неодноразово призупиняти агітаційні кампанії, голосування на виборах до парламенту має відбутися, як і заплановано, у четвер 8 червня.

Прем’єр-міністр Тереза Мей, яка очолює урядову Консервативну партію, вимушена доводити, що вона найкращий лідер у боротьбі з тероризмом.

Під ще більшим тиском може опинитися лідер найбільшої опозиційної партії, Лейбористської, Джеремі Корбин, якому опоненти закидають колишню прихильність до пацифізму та опонування низці антитерористичних законів.

Проте нещодавній досвід сусідньої Франції показав, що загроза тероризму не обов’язково грає на користь тих партій та політиків, які пропонують переважно жорсткі й силові заходи у відповідь на терор.

Французькі виборці у травні відхилили кандидатуру Марін Ле Пен, яка домагалася президентської посади під гаслами зміцнення кордонів, ужорсточення дій щодо іммігрантів та конфронтаційної політики стосовно мусульманської громади у Франції.

Тереза Мей на наступний день після нападу на Лондонському мосту проголосила, що “коли говорити відверто, в нашій країні надто багато терпимості до екстремізму”.

Пані Мей пропонує протидіяти загрозі збільшенням термінів ув’язнення за звинуваченнями у причетності до тероризму. Вона також виокремила відповідальність інтернетних компаній за поширення екстремістської ідеології.

“Ми не можемо дозволити, щоб ця ідеологія мала простір для розмноження, але саме такий простір надає інтернет і великі інтернетні компанії. Нам необхідно співпрацювати з нашими союзниками - іншими демократичними урядами, щоб досягти міжнародних домовленостей про регулювання кіберпростору для запобігання поширенню екстремізму та планування тероризму”, - заявила Тереза Мей.

Опозиційні лейбористи скористалися нагодою, щоб критикувати особисто Мей, яка раніше була міністром внутрішніх справ, та уряд консерваторів загалом за скорочення державних видатків на поліцію.

“Ми не можемо дешевити на захисті громадськості. Поліція та служби безпеки повинні мати усі ресурси, а не скорочення 20 тисяч службовців поліції. Федерація поліції застерігала Терезу Мей, але вона звинувачувала їх у безпричинному панікуванні”, - сказав Джеремі Корбин у неділю.

Британська газета Guardian, яку вважають прихильною до лейбористів, назвала плани Мей помилковими, звинувативши прем’єр-міністра у тому, що вона плутає екстремізм з тероризмом.

У редакційній статті мовиться, що боротися треба не з поглядами, які часом мінливі й суперечливі, а з насильством.

Автори стверджують, що “пропозиції Мей виключають можливість “співпраці з саме тими людьми, які найкраще можуть відохочувати тероризм - тими, хто дотримується “екстремістських поглядів”, але відкидає насильство”.

Натомість більш консервативний часопис Telegraph доводить, що “уряд повинен боротися з усіма різновидами екстремізму, а не лише насильницькими”.

“Ми не можемо жити в країні, де напади відбуваються кожних кілька тижнів, і зараз потрібно використати залізний кулак проти ісламіської ракової хвороби в нашому суспільстві”, - проголошує редакційна стаття Telegraph.

За три дні до голосування більшість опитувань дають підстави вважати, що урядову Консервативна партія на чолі з Терезою Мей має великі шанси на перемогу на виборах.

Але опитування по дають суперечливі передбачення щодо того, чи переможці матимуть переважаючу більшість у парламенті.

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