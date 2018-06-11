Нові правила, схвалені у Національному комітеті Демократичної партії США, позбавляють незалежних кандидатів можливості боротись за офіційну номінацію на президентських виборах 2020-го року. Про це повідомляють американські ЗМІ.

Як інформують Yahoo news, нові правила вимагають, щоб кандидати на партійних виборах Демократичної партії (праймеріз - прим. ГА) чітко заявили, що вони є демократами, приймуть партійну номінацію у разі перемоги на партійних виборах кандидата у президенти 2020-го року і будуть "балотуватись та займати посаду", як член партії.

Видання відзначає, що нове правило видається спрямованим на Сандерса, який є членом Об'єднання демократів у Сенаті, але зберігає статус незалежного політика. У ході виборів президента 2016-го року, Сандерс ідентифікував себе, як "демократичний соціаліст".

Критики відзначають, що нові правила, хоча і не обов'язково створять нездоланну перешкоду для самого Сандерса, є недружнім сигналом з боку партії на адресу незалежних виборців, які у 2016-ому році підтримали Сандерса на праймеріз Демократичної партії попри те, що вони формально не належали до демократів.

"Берні Сандерс отримав у 2016-му році 13 мільйонів голосів. Тисячі, якщо не мільйони з них, були голосами молодих людей та незалежних виборців, яких він привів із собою до Демократичної партії. Я вражений, що правила Демократичної партії прагнуть зробити її есклюзивним клубом, з якого виключені виборці та великий сегмент електорату у США", - заявив колишній радник президентської компанії Сандерса, Марк Лонґаба.

Натомість політичний коментатор CNN Кіт Бойкін відзначив, що правила, які вимгають, щоб кандидат партії був її членом здаються такими, що не можуть викликати заперечень.

Сам Сандерс на виборах до Сенату 2006 та 2012 років боровся за офіційну номінацію від демократів, але отримавши її щоразу відмовлявся і балотувався вже, як незалежний кандидат. Такий прийом, як відзначає видання Politico, практично позбавляє будь-якого іншого демократа шансу отримати підтримку партії на виборах до Сенату. Берні Сандерс вже заявив, що планує повторити цей маневр і на майбутніх виборах до Сенату.

Як відомо, оприлюднене сайтом Wikileaks (розвідка США називає цей сайт приватною розвідувальною службою ворожою до США - прим. ГА) у 2016-му році листування високопосадовців Національного комітету Демократичної партії засвідчило активну протидію Сандерсу з боку істеблішменту партії з метою недопущення його перемоги на демократичних праймеріз та отримання ним статусу офіційного кандидата Демократичної партії на виборах президента США.

Президент США Дональд Трамп часто наводить приклад дій демократів щодо Сандерса, як взірець реальної і підкріпленої доказами змови у ході президентських виборів - на противагу закидам про буцімто змову виборчого штабу Трампа із урядом Росії.

"Справня історія змови викладена у книзі Донни Бразіл (колишня очільниця Національного комітету Демократичної партії - прим. ГА). Злодійкувата Гілларі купила DNC і потім вкрала перемогу на праймеріз у божевільного Берні!", - твітував президент США у листопаді 2017-го року.

Сам Берні Сандерс у 2016-му році після програшу Гілларі Клінтон у боротьбі за номінацію від Демократичної партії, закликав своїх прихильників голосувати за неї.

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