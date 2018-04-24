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США

Госпіталізований після похорону дружини екс-президент США - «видужує»

  • Голос Америки

У колишнього президента США виявлено інфекцію в крові



41-й президент США Джордж Буш-старший був госпіталізований в другій половині дня неділі в Методистській лікарні в Г'юстоні, штат Техас, повідомив представник родини Джим Макґрат

У повідомленні в Twitter він вказав на те, що 93-річний Буш «реагує на лікування і, за ознаками, видужує».

У заяві йдеться, що у колишнього президента США була виявлена інфекція, яка поширилася в кров. Зараз Джордж Буш-старший перебуває у відділенні інтенсивної терапії, повідомляють американські ЗМІ.

Старший Буш пересувається на інвалідному візку та електричному самокаті внаслідок хвороби Паркінсона. Упродовж останніх років він потребує лікування дихальних шляхів.

Нагадаємо, в суботу 21-го квітня відбувся похорон його дружини, колишньої першої леді США Барбари Буш.

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