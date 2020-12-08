Каліфорнія запровадила суворий карантин - він викликає спротив у деяких місцевих мешканців

Із ночі неділі у Каліфорнії розпочався новий суворий карантин, адже заповненість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії через коронавірус досягла критичної межі. Закриті ресторани, перукарні, дитячі майданчики, зоопарки, музеї та інші бізнеси. Заборонено подорожувати і жити в готелях без необхідності, а також бачитись із людьми, з якими не живеш під одним дахом.

ми намагаємось бути проактивними, і я розумію, що це важко і матиме наслідки

"Те, що робить Каліфорнія, не унікально для країни. Навпаки, - заявив губернатор штату Гевін Ньюзом. - Але унікально те, що ми намагаємось бути проактивними, і я розумію, що це важко і матиме наслідки. Але це третя хвиля. Ми не очікуємо четвертої. Вакцини уже у дорозі".

Як повідомляв "Голос Америки", у кількох округах шерифи, а це виборна посада, відмовились виконувати карантинні вимоги. Самого губернатора звинуватили у лицемірстві.

Це "диктаторське ставлення до жителів Каліфорнії, поки він сам вечеряє в дорогих ресторанах, подорожує…", - у відеозверненні сказав Чад Б’янко, шериф округу Ріверсайд. "Ці закриття – сміховинні. Цифри, які використовують для цього, неймовірно сумнівні. Губернатор очікує, що ми арештовуватимемо всіх порушників, штрафуватимемо їх, закриватимемо їхні бізнеси, змушуватимемо їх сидіти вдома і забиратимемо в них їхні громадянські права, або інакше нас покарають".

Чимало власників і працівників закладів харчування, перукарень – приголомшені й бояться за власне майбутнє. "Це моя єдина робота, іншої немає, тож я просто сидітиму вдома", - каже офіціант Рауль Флорез.

Джо Поліскі, власник барбер-шопу, також непокоїться: "Я не впевнений, що ми повернемось до роботи 4 січня, як обіцяють. Я переживаю за перукарню, цирульників".

нам треба платити оренду, вона нікуди не зникає

Тим часом, інші власники закладів знаходять способи порушувати правила. Деніс Зенос формально змінив правила роботи – замість "відкриті для відвідувачів" на формат "закритого клубу" і зробив символічну вартість членства у "клубі" – 1 долар. "Це наш єдиний заробіток, нам треба платити оренду, вона нікуди не зникає. Це лише перший крок протистояння. Ми не дозволимо себе залякувати уряду, який задумав лихе", - каже Зенос.

При цьому вихідними неподалік Сан-Франциско батьки вимагали відкрити школи.

"Я працюю у лікарні і маю іти на роботу щодня, і двоє моїх маленьких дітей, один з яких навіть не вміє читати, повинні вчитись онлайн, вони зовсім не зацікавлені у школі, це жахливо", - каже Ліса, жителька Берклі.

При чому дехто з учасників протесту пов’язує закриття шкіл зі зростанням психічних розладів у дітей і підлітків. "У Дитячому шпиталі Окленда за останні два тижні ми бачимо зростання у 166 відсотків випадків, коли діти віком від 10 до 18 років надходять до відділень швидкої допомоги із суїцидальними думками чи після спроб суїциду", - розповідає Джін Нобл, директорка медичного центру у Сан-Франциско.

Я розумію це й ми цілком виконуватимемо вимоги, але це складно

Інші жителі штату кажуть: дотримуватимуться правил. "Я розумію це й ми цілком виконуватимемо вимоги, але це складно. Мій син обожнює майданчики. Сподіваємось, це лише на кілька тижнів, і все знову відкриється", - розповідає мати дворічного хлопчика Еллен Сканлон.

Вільям Каргілл, житель Сан-Франциско, погоджується: "Це виглядає як правильний крок, але також я розумію, що це буде складно і проблемно і не послідовно, але враховуючи неймовірне зростання випадків і шпиталізацій, нема іншого вибору".

У нас немає медсестер... Я не зможу врятувати ваше життя

Днями у Каліфорнії виявили понад 30 тисяч нових випадків COVID за добу, й місцеві лікарі бояться не лише переповнених шпиталів, а й того, що скоро буде нікому лікувати пацієнтів.

"У нас немає медсестер, - каже Джозефіна Ларіос, головна медсестра відділення невідкладної допомоги. - У нашому медичному центрі Санта Клара є місце, але не вистачає медсестер і лікарів. Я не зможу врятувати ваше життя".

За даними університету Джонса Хопкінса у США, станом на 8-ме грудня у США нарховується понад 284 тисячі випадків заражання COVID-19 та понад 1 мільйон 550 тисяч смертей пов'язаних із хворобою.

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