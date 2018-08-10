Канада не хоче давати дітям російських шпигунів громадянство

Шпигуни Росії діяли в Канаді таємно, але все ж являються співробітниками Москви, а тому їх діти – не громадяни Канади. Таку позицію обстоює уряд в Верховному суді, пише видання Toronto SUN.

В новій справі, уряд заявляє, що народжений в Торонто син агентів російської розвідки, як і його брат, не має права на громадянство у відповідності до правила, яке розповсюджується на дітей дипломатів інших країн, народжених в Канаді.

Оттава в Федеральному апеляційному суді оскаржує рішення, яке підтвердило громадянство Александра Вавілова а також його старшого брата.

Александр, 24, та Тімоті, 28-ми років, народились в Канаді. На той час їх батьки використовувати імена Дональд Гітцфілд та Трейсі Енн Фолі.

Батьків заарештували вісім років тому в США і висунули їм звинувачення у шпигунстві на користь російського СВР – наступника сумнозвісного КДБ, пише видання.

Гітцфілд та Фолі визнали, що їх справжні імена – Андрій Безруков та Єлена Вавілова. Їх вислали до Москви в рамках обміну в'язнями з Росією.

Александр, який закінчив школу в Росії, змінив своє прізвище на Вавілов з метою отримання паспорту Канади. Однак, надання паспорту йому та його братові оскаржила влада Канади, зауважуючи, що нормативний акт "має на меті однаково ставитись до дітей всіх співробітників іноземних урядів в Канаді, незалежно від того, чи це діти дипломатів, посадовців консульств, або шпигунів".

Юрист, який представляє позицію братів назвав таке тлумачення "абсурдним і безцільним" а також таким, що "призводить до непевності стосовно фундаментальних прав особи на громадянство".

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