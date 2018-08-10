Інцидент: Літак ВПС США проігнорував попередження китайських військових над спірними островами

Китайські сили, розташовані в Південнокитайському морі шість разів наказували літаку-розвіднику ВМС США "негайно покинути" район, однак, пілот відмовився і не змінив курс, повідомляє Business Insider.

Літак США P-8A Poseidon зробив переліт над гарнізонами Китаю на островах Спретлі, щоб надати журналістам CNN відео записи про нарощування Китаєм військової потужності в регіоні.

Під час перельоту було зафіксовано наявність "великих радарних установок, електростанції та злітні смуги, здатні приймати військові літаки". В одному пункті, бортові сенсори виявили 86 суден, включаючи ряд суден Берегової охорони Китаю, які Китай, за повідомленнями, використовував для обмеження діяльності представників інших країн.

Я – державний літак ВМС США, який має імунітет і проводить законну військову діяльність в рамках міжнародного права

Лейтенант Лорен Коллен, який очолював команду ВМС США зауважив: "було дивно бачити аеропорти посередині океану".

Китай видав шість попереджень, на які ВМС США відповіли однаково: "Я – державний літак ВМС США, який має імунітет і проводить законну військову діяльність в рамках міжнародного права. Я дію з повагою до прав і обов'язків всіх країн".

Міністерство закордонних справ Китаю ще не прокоментувало спілкування між китайськими військовими та ВМС США.

Дивіться також: 22 серпня набирають сили нові санкції США проти Росії – подробиці