Просто перед очима Трампа конгресвумен-демократ почала грати у Candy Crush

У ході виступу Трампа у Конгресі США з Промовою про стан держави конгресвумен-демократ Бренда Лоуренс, яка перебувала у залі, грала у гру Candy Crush на своєму мобільному телефоні. За цим заняттям її підловив фотограф.

Жінка належить до групи законодавців, які обстоюють права афроамериканців у складі спеціального "Чорного об'єднання" (Black Caucus). Члени цієї групи законодавців критично висловлюються про Трампа, закидають йому упередження щодо афроамериканців. Група також грає активну роль у спробах ініцювання процедури імпічменту президента.

Одночасно із Лоренс, дві інші жінки-члени об'єднання - Бонні Колман, Джойсі Бітті - дивились на свої телефони під час промови президента, який зокрема похвалився тим, що минулого року рівень безробіття серед афроамериканців сягнув найменшого рівня за всю історію країни.

Деякі коментатори вважають, що поведінка Лоренс була неналежною.

"Мені байдужі політичні вподобання, але здається це жест певної неповаги. Чи не так?", - коментує поведінку законодавців журналіст вашингтонського видання The Daily Caller.

Інші, навпаки, підтримали законодавця.

"Ну... я не граю у Candy Crush, але краще грати, ніж сидіти на шоу, влаштованому Трампом", - твітує один із коментаторів.

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