Ведучий Такер Карлсон залишив телеканал Fox News 

Bедучий Такер Карлсон негайно залишає телеканал Fox News. Про це кабельна мережа оголосила в понеділок. Оголошення було зроблено через кілька днів після того, як материнська компанія Fox News врегулювала позов виробника машин електронного голосування Dominion Voting Systems про наклеп на 787,5 мільйонів доларів.

«FOX News Media і Такер Карлсон домовилися розійтися. Ми дякуємо йому за його роботу в мережі як ведучого, а до цього - як учасника», ­- йдеться в заяві телеканалу.

Остання програма Карлсона вийшла в ефір у п'ятницю. На завершення випуску Карлсон сказав, що повернеться в понеділок.

Компанія не коментувала, чи знімають Карлсона з ефіру у відповідь на справу про наклеп у Dominion. Крім того, заяви від імені Карлсона FOX News Media також не надали. У понеділок акції компанії впали приблизно на 4%.

53-річний Карлсон був серед ведучих і керівників мережі, яких допитали в рамках судового процесу Dominion. Кілька його електронних листів і текстових повідомлень також були частиною доказів, оприлюднених до врегулювання. Крім того, адвокати Dominion перерахували близько 20 епізодів в мережах Fox, в яких фігурував і Карлсон, як докази наклепу, де фігурував і Карлсон.

Dominion подав до суду на Fox та її мережі, стверджуючи, що мережа «навмисно та брехливо» звинуватила Домініон у поразці колишнього президента Дональда Трампа президенту Джо Байдену у 2020 році, випустивши необґрунтовані заяви про те, що машини компанії сфальсифікували вибори.