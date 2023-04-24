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Ведучий Такер Карлсон залишив телеканал Fox News
Bедучий Такер Карлсон негайно залишає телеканал Fox News. Про це кабельна мережа оголосила в понеділок. Оголошення було зроблено через кілька днів після того, як материнська компанія Fox News врегулювала позов виробника машин електронного голосування Dominion Voting Systems про наклеп на 787,5 мільйонів доларів.
«FOX News Media і Такер Карлсон домовилися розійтися. Ми дякуємо йому за його роботу в мережі як ведучого, а до цього - як учасника», - йдеться в заяві телеканалу.
Остання програма Карлсона вийшла в ефір у п'ятницю. На завершення випуску Карлсон сказав, що повернеться в понеділок.
Компанія не коментувала, чи знімають Карлсона з ефіру у відповідь на справу про наклеп у Dominion. Крім того, заяви від імені Карлсона FOX News Media також не надали. У понеділок акції компанії впали приблизно на 4%.
53-річний Карлсон був серед ведучих і керівників мережі, яких допитали в рамках судового процесу Dominion. Кілька його електронних листів і текстових повідомлень також були частиною доказів, оприлюднених до врегулювання. Крім того, адвокати Dominion перерахували близько 20 епізодів в мережах Fox, в яких фігурував і Карлсон, як докази наклепу, де фігурував і Карлсон.
Dominion подав до суду на Fox та її мережі, стверджуючи, що мережа «навмисно та брехливо» звинуватила Домініон у поразці колишнього президента Дональда Трампа президенту Джо Байдену у 2020 році, випустивши необґрунтовані заяви про те, що машини компанії сфальсифікували вибори.
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- Голос Америки
Президенти США та Південної Кореї оголосять "важливі результати" після переговорів у середу. Україна - на порядку денному - Салліван
Ситуацію на полі бою в Україні обговорять у середу президенти США та Південної Кореї у Вашингтоні. Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки США Джейк Салліван.
“Очевидно, Україна буде важливою темою розмови. Президент (Байден) подякує президенту Юну за 230 мільйонів нелетальної допомоги, які вони виділили на підтримку санкцій і експортного контролю. Вони також матимуть можливість поговорити про військову ситуацію на місцях. Але я не буду випереджати президента, з точки зору розмови, яка відбудеться, коли президент Юнь і президент Байден зустрінуться тут, у Білому домі, в середу”, - сказав Салліван.
Джейк Салліван також додав, що під час візиту до Вашингтона південнокорейського лідера, президенти оголосять “важливі результати” у пошуку шляхів посилення зобов'язаннь США перед Південною Кореєю щодо розширеного стримування.
«У середу президент Байден і президент Юн оголосять про важливі результати щодо розширеного стримування, кіберспівпраці, пом’якшення клімату, закордонної допомоги, інвестицій та зміцнення наших зв’язків між людьми”, - заявив Салліван.
Пізніше він уточнив, що президенти оприлюднять заяву про розширене стримування, зокрема, в контексті загрози з боку Північної Кореї.
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль перебуває у США з 24 до 29 квітня з нагоди відзначення 70-річчя союзницьких відносин Південної Кореї зі Сполученими Штатами.
Південна Корея має потужний військово-промисловий комплекс, зокрема, є провідним виробником артилерійських боєприпасів.
Як повідомляв Голос Америки, президент Південної Кореї напередодні цього візиту в інтерв’ю Reuters, припустив, що його країна може безпосередньо постачати зброю Україні на додаток до гуманітарної та економічної підтримки в умовах російського вторгнення.
- Голос Америки
Естонія очікує, що Україна почне переговори про вступ до ЄС у 2023 році за умови виконання рекомендацій
Естонія та Україна домовились працювати задля наближення вступу України в НАТО та ЄС. Про це йдеться у спільній декларації Таллінна та Києва, опублікованій за результатами візиту прем'єрки Естонії Каї Каллас до України та зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми згодні з тим, що сильна, незалежна та заможна Україна як частина євроатлантичної родини та як член ЄС і НАТО є важливою для майбутнього європейської безпеки, - зазначено в документі. - У контексті Вільнюського саміту НАТО ми погоджуємося працювати разом, щоб визначити спосіб, який допоможе наблизити Україну до членства в НАТО, і прокласти шлях до приєднання України до НАТО, щойно це дозволять умови".
У декларації також наголошено на важливості рішення Європейського Союзу 23 червня 2022 року про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. "Естонія очікує, що Україна почне переговори про вступ у 2023 році за умови виконання рекомендацій", - йдеться в декларації.
Серед іншого, під час свого візиту до України Каллас відвідала Київщину та Житомирщину. "Бачити звірства Росії в Бучі - це нагадування: с боротьба за свободу і боротьба за справедливість. Україні потрібно виграти обидві. Ми тут, щоб допомогти. Не повинно бути безкарності, імунітету за злочини Росії, в тому числі за злочин агресії", - написала вона у Twitter.
Естонська лідерка додала, що приїхала до України "із посланням непохитної віри – я вірю в перемогу України та вірю в Україну як успішну ліберальну демократію, яка належить до євроатлантичної родини".
"В перерахунку на душу населення допомога Естонії для нашого захисту – одна з найбільших у світі. Україна цінує кожну передану нам Естонією одиницю зброї. Особливо я хотів би відзначити рішення Естонії передати всі наявні в неї гаубиці 122-го та 155-го калібрів", - зазначив український глава.
Серед іншого, Зеленський та Каллас також відвідали Державний університет "Житомирська політехніка" та поспілкувалися зі студентами. Також прем'єрка отримала від Зеленського орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-естонського міждержавного співробітництва.
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