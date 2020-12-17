Суд у Франції покарав 14 осіб за напади через карикатури в журналі Charlie Hebdo

Паризький суд визнав чотирнадцять осіб винними у причетності до нападів у січні 2015 року, приводом для яких стали карикатури в сатиричному журналі Charlie Hebdo.

В результаті тих нападів у редакції журналу, і поблизу будівлі, а також у єврейській крамниці загинули 17 людей. Троє нападників загинули у перестрілках з поліцією.

Вирок у залі суду 16 грудня слухали одинадцять обвинувачених. Трьох осіб судили заочно. Вважають, що вони втекли до Сирії ще перед нападами.

Засуджені відбуватимуть різні покарання, найтриваліші - 30 років, за злочини, серед яких названо фінансування тероризму, членство у злочинних організаціях, постачання зброї та інше сприяння злочину.

Судовий процес, який затягнувся через епідемію COVID-19, поновив палкі суперечки у Франції та за її межами стосовно карикатур, що були названі зображеннями пророка Магомета - головного символу Ісламу.

Перед початком процесу у вересні журнал Charlie Hebdo знову надрукував на своїх сторінках карикатури, які викликали обурення в мусульманському світі, ще коли вони вперше були опубліковані в Данії 2005 року.

Франція, яка має найчисельнішу мусульманську громаду у Європі, зазнала в останні роки низки кривавих терористичних нападів, у яких загинули понад 250 людей.

Серед останніх жертв - учитель Самуель Паті, якого поблизу школи у передмісті Парижа у жовтні вбив ножем син чеченських біженців з Росії.

18-річний нападник, який загинув під час затримання поліцією, записав на телефон заяву, що він помстився за те, що вчитель показав карикатури учням під час спеціального уроку про громадянські свободи у Франції.

Президент Еммануель Макрон підкреслював, що як керівник країни, дотримуючись принципів свободи преси, не має права оцінювати правильність чи неправильність того, що друкують газети.

Він наголошував, що «сатира не є проявом ненависті».

Еммануель Макрон проголосив, що проблемою Франції є так званий «ісламський сепаратизм», який намагається відгородити французів - мусульман від засадничих світських принципів французького суспільства: свободи, рівності і братерства.

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