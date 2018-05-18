Дуда засудив дії Росії в РБ ООН і закликав надіслати миротворців на кордон Росії та України

Президент Польщі Анджей Дуда закликав направити миротворців ООН на російсько-український кордон і всю територію, контрольовану сепаратистами на сході України, повідомляє АР. Дуда «у найсильніших термінах» наголосив на важливості розміщення миротворців, спілкуючись з пресою.

Якщо ми називаємо агресію «конфліктом», не вирізняючи, відповідно, жертву та агресора, якщо ми називаємо загрозу «викликом» без визначення джерела цієї загрози ... ми безпомічні у виборі правових дій і реакції

Головуючи під час обговорення на Раді безпеки ООН, присвяченому визначенню ролі міжнародного права в підтримці міжнародного миру та безпеки, Дуда закликав світову спільноту відкинути спокусу ставити силу над законом і страх – над довірою, повідомляють в ООН.

«Якщо ми називаємо агресію «конфліктом», не вирізняючи, відповідно, жертву та агресора, якщо ми називаємо загрозу «викликом» без визначення джерела цієї загрози ... ми безпомічні у виборі правових дій і реакції», - наголосив він.

«Протягом обговорення на Раді Безпеки ООН під головуванням президента Польщі Анджея Дуди, він говорив про відповідальність Росії у руйнуванні довіри до РБ через запобігання проведенню конкретних дій проти повзучої окупації території Грузії, агресії в Україні та безстороннього розслідування МН17», - наголосив Лінас Лінкявічюс, міністр закордонних справ Литви, в своєму коментарі у Twitter.

Спеціальний представник США стосовно України Курт Волкер також наголошував на необхідності введення міжнародної миротворчої місії за мандатом ООН для врегулювання конфлікту в Україні.

Під час свого візиту на Донбас цього тижня, Волкер, в інтерв’ю Українській службі «Глосу Америки» заявляв: «існує потужний консенсус в Україні, а також в США та ЄС, де Франція та Німеччина залучені до Нормандського процесу. Всі погоджуються, що ми хочемо побачити мир і припинення вогню а також втілення Мінських домовленостей, за якими Росія має забрати свої сили, створивши можливості для політичного врегулювання і повернення території до України. Ми, навіть, багато обговорювали ідею залучення миротворчих сил в рамках мандату ООН, щоб після відходу російських сил, розпуску народних республік, безпеку і контроль над територіями забезпечували б сили з міжнародним мандатом, які також дозволили б втілити політичні заходи, передбачені Мінськими домовленостями. Наприклад, вибори мають проходити в безпечному середовищі. Є консенсус про шлях вперед. Така пропозиція висувалась Росії, ми обговорювали це з росіянами і це справді залежить від президента Путіна і російської стратегії.

Якщо вони хочуть побачити врегулювання цього конфлікту і відновлення нормального життя місцевого населення, яке, я хочу додати, є російськомовним, то це реалістично, це можна зробити».

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