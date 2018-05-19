В суботу четверо невідомих нападників здійснили атаку на православну церкву в переважно мусульманській Чечні. В сутичці з поліцією загинули як нападники, так і двоє поліцейських і молільник. Ця атака підкреслює проблеми з безпекою в час, коли Росія готується бути господарем важливих спортивних змагань – Чемпіонату світу з футболу.

Адміністративний центр Чечні Грозний не прийматиме в себе спортсменів, але в ньому буде тренувальна база єгипетської sen,футбольної команди.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що нападники намагалися захопити заручників у церкві Михаїла Архангела в центрі Грозного. У заяві, яку передали російські ЗМІ, Кадиров підкреслив, що він особисто керував спеціальною операцією, в результаті якої загинули всі нападники.

Слідчий комітет Росії повідомив, що в результаті сутички загинули два службовці поліції загинули, два отримали поранення, один молільник загинув і другий отримав поранення. Як повідомлено, нападники мали вогнепальну зброю і ножі.

Інформаційне агентство Інтерфакс, посилаючись на поліцію в Чечні, заявило, що нападники мали також сокири і пляшки з бензином.

Офіційні особи не назвали нападників, але Кадиров сказав, що розвідувальні дані вказують , що вони отримали наказ здійснити атку «із західної країни». Лідер Чечні, який палко відданий російському президенту Путіну, регулярно піддає критиці Сполучені Штати і західних союзників, звинувачуючи їх у тому, що вони намагаються послабити Росію.

Кремль використав Кадирова для стабілізації ситуації в Чечні після двох сепаратистських конфліктів. Він використав щедрі федеральні субсидії і його сили безпеки для придушення повстанців. Міжнародні правозахисні організації звинуватили сили Кадирова в позасудових убивствах, викраденнях, тортурах та інших зловживаннях.

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