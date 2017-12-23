Ресторан, де подають борщ і вареники, назвали найкращим рестораном Г’юстона

Заклад, відкритий у Г’юстоні, Техас, канадійцем українського походження Раяном Лачейном, ресторанний критик місцевого видання CultureMap назвав найкращим новим рестораном року.

За словами критика, концепція нового ресторану Riel могла принести або великий успіх, або велику невдачу, через незвичне поєднання елементів – суміш південної кухні з азійським впливом, яку шеф-кухар обслуговував у ресторанах, де раніше працював, змішана з елементами його канадського виховання та українського походження.

На щастя, Лачейн і його талановита команда працювали на всі сто з першого дня, пише критик. Riel демонструє колорит як південної класики (смажені устриці), так і східноєвропейської кухні (вареники і борщ).

Критик також відзначає стильне приміщення, добре сплановану програму напоїв і обслуговування з ентузіазмом, а також додає, що повертався туди знову і знову.

Riel також нещодавно назвали рестораном року за версією читачів видання Eater Houston, а самого Раяна Лачейна аудиторія обрала шеф-кухарем року.

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