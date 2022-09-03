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Підтримують, бо бояться. Як соціологи пояснюють відсутність емпатії до українців і підтримку Путіна в Росії?
Росіяни втрачають інтерес до подій навколо України і дедалі більше підтримують Путіна, свідчать дані, які опублікувала незалежна російська соціологічна компанія "Левада-Центр".
Дослідження показало, що рівень схвалення президента Володимира Путіна значно зріс, що на думку кореспондента газети New York Times (NYT) пояснюється тим, що багато росіян гуртуються навколо свого лідера перед лицем посилення міжнародного тиску.
Але незалежні російські соціологи вважають, що вони спостерігають значно складнішу картину «реанімації тоталітарного суспільства».
Опитування, яке "Левада-Центр" опублікувало у четвер, 1 вересня, свідчить, що кількість росіян, які схвалюють дії Путіна, виросла станом на серпень до 83 відсотків, хоча у січні прихильників Путіна було 69%. При цьому дослідники кажуть, що лише половина росіян цікавиться війною в Україні і ця частка «продовжує зменшуватись».
«Я не стежу. Я їздив у відпустку, в мене все в порядку. Десь, може, і гримить, але це далеко, і тому нечутно, і якось не звертаю на це уваги», – каже житель Москви у відповідь на запитання журналіста телеканалу «Настоящее время» про те, як змінилося його життя за час проведення «спеціальної воєнної операції», як офіційно називають у Росії війну проти України.
Редакція спершу опублікувала коротку версію опитування, яке телеканал, створений у співпраці між «Голосом Америки» і «Радіо Свобода», провів на вулицях Львова і Москви до півріччя російського нападу на Україну. А потім ухвалила рішення включити всі відповіді всіх учасників з обох міст у повному обсязі.
Опитані росіяни здебільшого намагались або не цікавитися діями уряду, або їх підтримували. Деякі відмовляються взагалі говорити на цю тему, а ті, що скаржаться, говорять про почуття тривоги, яке «незрозуміло», звідки взялося, або про ціни, чи відсутність імпортних товарів у магазинах, які зникли через санкції, але вони не пов’язують їх з діями уряду.
Як каже Джошуа Яффа, кореспондент журналу NewYorker, який є автором книжки про політичну культуру в путнській Росії, «більшість росіян підтримують війну, не дуже дбаючи про це чи навіть не звертаючи уваги». Він каже, що це не свідчить про відповідальність чи її відсутність, а лише про те, що ця підтримка насправді означає.
Бо, за словами соціологів з "Левада-Центру", яких він цитує з New York Times, це «мовчазна, пасивна» підтримка.
Саме тому, що ця підтримка не є активною, на думку експертів, Кремль не наважується оголошувати мобілізацію, яка була б йому потрібна для повномасштабної війни в Україні, яку він розпочав.
Як пояснюють соціологи, влада робить все, аби війна не відігравала значної ролі в житті громадян Росії. Так багато росіян живуть у світі, як подають державні ЗМІ, де немає війни з Україною, а є лише «спеціальна військова операція», яка має викорінити крайніх правих екстремістів у «братній країні», яку західні держави «нацькували» проти Росії.
Інша думка суворо карається, нагадують міжнародні правозахисники. За даними незалежного правозахисного медіа-проекту "ОВД-Інфо", у Росії (включно з окупованим Кримом) з кінця лютого до кінця липня 2022 року за антивоєнну позицію було затримано понад 16 тисяч осіб, відкрито понад 20 тисяч справ за статтею карного кодексу про «Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів чи пікетування».
Протягом останніх місяців понад 3 тисячі людей були засуджені за «дискредитацію армії» і сотні були звинувачені в «навмисному поширенні завідомо неправдивої інформації».
Як розповідає головна редакторка російського видання «Новое время» Євгенія Альбац, її газета отирмала чотири адміністративні покарання за те, що вони писали про бомбардування Харкова, Одеси та Миколаєва.
«Оскільки опублікована інформація не була видана на сайті російського Міноборони, суддя дійшов висновку, що цього не було, крім того, за версією обвинувачення, ще 24 лютого Головком заявив, що спеціальна військова операція проводиться з метою захисту Росії від вторгнення ... з території України», – каже вона у статті, присвяченій півріччю війни.
Якщо вийти на вулицю з антивоєнним плакатом, чи просто з порожнім аркушем паперу, якщо показати цінник товарів у магазині і поруч повісити антивоєнну листівку, навіть за «лайк» у соцмережах можна мати проблеми зі законом у Росії, кажуть правозахисники з організації Human Rights Watch (HRW), яка вимагає призначення спеціального доповідача в ООН, який би займався вивченням стану справ з правами людини у Росії.
Також у Росії заблоковані всі незалежні ЗМІ, а з початку війни Генеральна прокуратура та рішенням судів на основі законів про військову цензуру заблокувала близько 7000 сайтів.
«Якби влада думала, що зможе виграти суперечку щодо переваг свого вторгнення, вона не відчувала б потреби змушувати замовкнути кожен голос опозиції, особливо до такої сміїовинної міри. У певному сенсі їхній страх перед свободою слова схожий на зізнання», – каже у твіті Ендрю Строляйн, речник Європейського відділення HRW.
Російська еліта, пов’язана зі світом багатьма різними зв’язками, – бізнесом, нерухомістю, університетами для дітей, – як каже Альбац, - війну не підтримує.
«За шість місяців війни я не зустріла ні однієї більш чи менш відомої, чи високопоставленї, чи багатої людини, яка б відверто підтримувала б війну», – каже вона, але говорити про це вголос вони бояться. Чимало остерігаються за своє життя, і недаремно на тлі отруєнь «Новічком», чи загадкових смертей топ-менеджерів та власників компаній.
Страх охоплює не лише верхівки російського суспільства. Він передається і вглиб російського народу. Соціологи кажуть, що переважними почуттями росіян щодо військових дій в Україні є з одного боку, “гордість за Росію” – про неї говорять 48% опитаних, а з іншого боку – “тривога, страх, жах” – ці почуття мають 31%.
Глава "Левада-Центру" Лев Гудков у розмові з телеканалом "Настоящее время" пояснює, що між цими почуттями росіян немає суперечки, бо страх перед режимом і одночасно його підтримка – це типова поведінка людини у тоталітарному режимі.
«Ми маємо справу з реанімацією тоталітарного режиму, який живе інакше. Не потрібно переносити норми демократичного суспільства на російську реальність. Сьогодні ситуація цілком інша», – каже він.
Тим, хто сумнівається в достовірності даних соціологів у країні, що живе в атмосфері страху, він говорить, що ці дані потрібно, перш за все, розуміти. Бо найбільше бояться відповідати на запитання соціологів люди, які найбільше лояльні до режиму. Це незрозуміло з точки зору демократичного суспільства, але цілком логічно з точки зору тоталітарного суспільства.
Розмірковуючи на цю тему ще у 2015 році, московський коментатор Гліб Кузнецов писав, що багато іноземців не розуміють природи лояльності до режиму росіян та відсутності співчуття до жертви агресії. На його думку, в уяві росіян, якщо солідаризуватися з жертвою, можна самому опинитися на її місці, і «якраз страх перед агресором і боязнь стати жертвою штовхає росіян в обійми агресора».
«Коли ви виключаєте для себе можливість стати жертвою, мимоволі приєднуєтеся до агресора», – каже Кузнецов. Він вважає, що цей страх є глибоко закорінений у російському суспільстві і нагадує, що ще під час сталінських репресій діти зрікалися своїх батьків, боячись стати жертвами самі.
Цю відсутність емпатії він пояснює «особливим та історично унікальним зв’язком «таємничої російської душі» з феноменом насильства, а також у відносинами між агресором і жертвою».
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Протистояння між Росією та Заходом в енергосфері посилюється
Протистояння між Росією та Заходом через війну в Україні загострилося в п’ятницю, коли Москва відклала відновлення роботи свого магістрального газопроводу до Німеччини, а країни “Групи семи” оголосили про обмеження ціни на експорт російської нафти.
Російський енергетичний гігант "Газпром" заявив, що не може відновити постачання природного газу до Німеччини, за кілька годин до планованого відновлення поставок газопроводом "Північний потік-1". Росія пояснила затримку технічною несправністю на трубопроводі.
Речник Європейської комісії Ерік Мамер сказав у п'ятницю в Twitter, що "Газпром" скористався із "хибного приводу", щоб закрити трубопровід.
Виробник турбін Siemens Energy заявив у п'ятницю, що немає технічних причин для припинення поставок природного газу.
Москва заявила, що західні санкції, які набули чинності після вторгнення Росії в Україну, перешкоджають обслуговуванню газопроводу. Європа звинувачує Росію у використанні свого впливу у сфері постачання газу, щоб помститись за європейські санкції.
У п'ятницю міністри фінансів країн G7 заявили, що введуть обмеження цін на експорт російської нафти.
Міністри “Групи семи” з Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Сполучених Штатів заявили, що розмір обмеження ціни буде визначено пізніше «на основі низки технічних даних».
«Це обмеження ціни на експорт російської нафти покликане зменшити доходи Путіна, закривши важливе джерело фінансування загарбницької війни», — заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.
Президент України Володимир Зеленський привітав рішення міністрів фінансів G7.
"Коли цей механізм буде реалізовано, він стане значним елементом захисту цивілізованих держав та енергоринків від російської гібридної агресії", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в п'ятницю.
Боротьба за контроль над енергопостачанням відбувається під час обстрілів російських і українських військ поблизу Запорізької атомної електростанції, де інспектори ООН намагаються запобігти потенційній катастрофі.
Українські військові заявили в п'ятницю, що завдали ударів по російській базі в південному місті Енергодар, поблизу атомної електростанції.
Росія та Україна звинувачують одна одну в обстрілі поблизу об'єкта. Київ також звинувачує Москву в зберіганні боєприпасів навколо заводу та використанні об'єкта як щита для здійснення атак. Росія звинувачення заперечує.
Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії відвідали Запорізьку станцію цього тижня, попри те, що артилерійські обстріли не припинялись.
Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі сказав, що він і його команда бачили все, що просили побачити на станції і їх ніщо не здивувало. Він оголосив, що команда опублікує звіт на початку наступного тижня.
Гроссі, який покинув Україну, поспілкувався з журналістами в п’ятницю після прибуття в аеропорт Відня. Він сказав, що «мене хвилює фізична цілісність – електропостачання і, звичайно, персонал» на станції.
Група з 13 експертів супроводжувала Гроссі в Україну, і він сказав, що шестеро залишилися на місці. З цих шести двоє залишаться до припинення бойових дій, що, за словами Гроссі, матиме величезне значення.
«Якщо щось трапиться або настане будь-яке обмеження, вони повідомлять про це, — сказав Гроссі. - Це вже не «А сказав це, а Б сказав протилежне». Тепер тут є МАГАТЕ».
Українська атомна компанія "Енергоатом" у п'ятницю звинуватила Росію в "докладанні всіх зусиль", щоб місія МАГАТЕ не змогла дізнатися про реальну ситуацію на об'єкті.
Запорізька станція контролюється Росією з перших днів вторгнення, але нею досі керують українські інженери.
Оскільки атомна станція знаходиться в зоні бойових дій, світові лідери висловлюють побоювання, що вона може бути пошкоджена, що призведе до радіаційної катастрофи, подібної до тієї, що сталася на українській Чорнобильській АЕС у 1986 році.
Відвантаження українського зерна триває. Спільний координаційний центр повідомив у п'ятницю, що він дозволив рух восьми суден з портів України, які перевозять 196 285 метричних тонн зерна та інших продуктів харчування в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Судна відправляються в суботу до Єгипту, Греції, Індії, Італії, Нідерландів, Іспанії та Туреччини.
Крім того, два судна, які мають відправитися в п'ятницю, замість цього відправляться в найближчі дні, повідомили в СКК. Вони доставлять зерно та інші продукти харчування до Туреччини та Китаю.
В СКК заявили, що збираються завершити інспекцію дев'яти суден у суботу – шість на кораблях, що прибувають, і три на кораблях, що виходять.
Станом на 2 вересня СКК повідомив, що "загальна вага зерна та іншого продовольства, експортованих з трьох українських портів, становить 1 766 531 метричну тонну. Наразі здійснено 160 рейсів (86 на вхід і 74 на вихід)".
Деяка інформація для цієї статті надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
"У нас найбільше запитань до ООН. Ми бачимо, що вона практично прирівнює жертву та нападника", - омбудсмен Дмитро Лубінець
З початку повномасштабної російської агресії значно збільшився перелік та обсяг порушень прав людини, з якими зіштовхуються українські громадяни. Захищати їхні права, незважаючи на те, де знаходиться людина: на окупованій території, в Україні чи на кордоном, - повинен інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Дмитро Лубінець був призначений на посаду два місяці тому, після звільнення Верховною Радою його попередниці Людмили Денисової.
Про розбудову інституції, перемовини з Росією щодо обміну військовополонених, операції з порятунку українських дітей, яких Москва примусово вивозить з України омбусдмен розповів в інтерв’ю кореспондентці Української служби Голосу Америки Ірині Соломко.
Ірина Соломко: 1 вересня виповнюється два місяці з того моменту, як ви були призначені на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ви очолили інституцію у час війни, після скандального звільнення Людмили Денисової. Які першочергові задачі ви собі поставили, враховуючі ці обставини?
Дмитро Лубінець: Коли я погодився на цю посаду, то поставив для себе кілька стратегічних завдань. По-перше, збільшити рівень довіри до цієї ситуації серед громадян України. По-друге, збільшити інструментарій отримання допомоги від наших міжнародних партнерів. По-третє, сформувати структуру та команду, яка здатна захищати права громадян України в усіх галузях. Я буду робити акцент на регіони. Я завжди підкреслюю, що моя реформа з елементами децентралізації. Тому відкриваємо представництва у кожній області України, які можуть швидко реагувати на порушення прав громадян України в тій чи іншій галузі.
Так, війна накладає відбиток на нашу роботу. У нас з’явився окремий напрямок – це робота з військовополоненими та цивільними, захист членів їхніх родин. Це достатньо важкий емоційно напрямок. Окрім того, це і робота з внутрішньо переміщеними особами, яких мільйони. 8,5 млн громадян України – це внутрішньо переміщені особи. Ще додатково більше 5 млн виїхали за межі держави. Це величезні виклики як для України, так і для держав, які нам допомагають. Але права цих людей також треба захищати.
І. С.: Якщо говорити про те, як ви отримуєте звернення. Один з скандалів, який стосувався вашої попередниці, пов'язаний із "гарячою лінією" щодо сексуального насильства. Чи працює вона досі, і як ви в цьому плані організували роботу?
Д. Л.: Як ми з’ясували, ця "гаряча лінія" не була ресурсом нашої інституції. Це був окремий проект, який реалізувався з разом з донором. Це була окрема "гаряча лінія" щодо постраждалих внаслідок злочинів сексуального характеру, скоєних військовослужбовцями Російської Федерації на території України. Я не знаю, на яких підставах попередня керівниця без дотримання юридичних механізмів робила заяви. Адже по кожному зверненню, на мій погляд, треба терміново звернутись до Національної поліції, щоб було відкрито кримінальне провадження і відбулася процедура фіксації цього злочину, а також перевірка фактів. Якщо все підтверджується, це лягає додатково в накопичені матеріали, які знаходяться під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Ми будемо передавати їх до Міжнародного кримінального трибуналу, щоб були засуджені абсолютно всі: не тільки, хто це робив, а й ті, хто віддавав накази.
Набагато правильніша позиція, коли ми професійно виконуємо свою роботу. Ми накопичуємо юридичні факти, доводимо їх до логічного завершення, і на підставі цього до Росії застосовуються додаткові санкції.
Наша «гаряча лінія» працює. Вона також проходить стадії реорганізації. Спочатку працювало три людини, зараз - шість. Я хочу – мінімум десять. Бо бачу, що чим більше ми залучаємо до цієї роботи наших співробітників, тим більше в нас іде звернень. Наразі на тиждень ми отримуємо близько тисячі звернень. Окрім цього працює громадська приймальня, можна подати свою заяву і онлайн.
Також ми бачимо, що через війну кількість особистих звернень зростає, проте, з’явилися і колективні звернення. Наприклад, були заарештовані хлопці на острові Зміїний, і родичі створили організацію, яка займається цим питанням. Така ж ситуація і щодо службовців Національної гвардії, яких Російська Федерація захопила на території Чорнобильської атомної електростанції. Також є об’єднання дружин, матерів та родичів захисників Маріуполя. І таких організацій насправді дуже багато.
І. С.: Ця тисяча звернень щотижня пов’язана з війною? Як багато серед них злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством?
Д. Л.: Так, більшість пов’язано зі збройною агресією. Захист прав щодо пошкодженого майна, або того майна, яке залишилося на тимчасового окупованих територіях. Величезний масив маємо по військовополоненим та цивільним. Є випадки щодо скоєння російськими військовослужбовцями злочинів, у тому числі сексуального характеру. Я не скажу, що їх дуже багато, але вони є. Там, де ми отримали доступ до територій, до людей, які готові надавати ці свічення, ми це фіксуємо. І зараз ми такі процедури розпочнемо на території Херсонської області. Як тільки ми звільняємо село маленьке, у нас вже є додаткові факти, чим там займалися окупанти. І про жодних дотримань міжнародних конвенцій не йдеться.
І. С.: Наразі у нас немає жодних цифр щодо того, скільки військовополонених перебуває в руках Росії. Проте, є дані від родичів, зокрема нашого колеги Максима Буткевича, що до українських військових не допускають ані Червоний Хрест, ані ООН, немає жодної комунікації. Як наразі ведуться перемовини щодо обміну?
Д. Л.: Я не можу розповідати деталей, лише можу сказати, що комунікація йде важко, проте обміни відбуваються. Так, не така кількість, як ми би хотіли. Але вони йдуть. Проте, можу зазначити, що Росія не виконує жодних норм. І ми фіксуємо не тільки порушення прав громадян України, а й порушення умов діяльності міжнародних організацій, наприклад Міжнародного комітету Червоного Хреста. Його робота регулюється Женевською конвенцією, яку підписала Російська Федерація. І Росія, як сторона конфлікту, повинна надавати доступ для моніторингу Червоного Хреста.
Російська Федерація взагалі не допускає Міжнародний комітет Червоного Хреста. Вони це фіксують, а зробити нічого не можуть. Реакції жодної.
Родичі мають знати, в яких умовах перебувають полонені, чи дають їм воду та медичне обслуговування. Не менше одного разу на місяць вони мають право на листування. Обов'язково, якщо розпочався судовий процес, має бути забезпечений доступ адвокатів. Також має повідомлятися, якщо військовослужбовців переводяться в інше місце. Росія не виконує жодну з цих норм. Російська Федерація взагалі не допускає Міжнародний комітет Червоного Хреста. Вони це фіксують, а зробити нічого не можуть. Реакції жодної.
Така сама ситуація і щодо Організації Об’єднаних Націй. У нас найбільше запитань щодо її діяльності. Наразі ми бачимо, що вона практично прирівнює жертву та нападника. Яскравий приклад - це українське зерно. Замість того, щоб змусити Росію розблокувати українські порти та забезпечити безпечне проходження суден, ООН почала перемовини та змусила підписати угоду. Тобто мені здається, що вони більше тиснуть на нас, аніж на агресора. І я часто публічно у розмовах з представниками інституції говорю про це.
Можливо, вони теж шукають якісь додаткові механізми, але, коли я отримую інформацію щодо створення додаткової місії, щоб допомагати громадянам України, у мене це викликає лише скептичну посмішку.
У нас вже є чотири місії. Постійна місія ООН в Україні, моніторингова місія щодо збору доказів військових злочинів на території України, яка була створена на підставі рішення Генасамблеї у квітні. Третя – розслідування подій в Оленівці. Четверта – по ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Чотири місії. Скільки ще треба створити, щоб зрозуміти що цей механізм не діє на Російську Федерацію? ООН просто не допускають на тимчасово окуповану територію.
Російська Федерація зупиняється там, де її зупиняють фізично. Заяви про глибоке занепокоєння ситуацією, яка відбувається на території України, не зупиняють російські "Гради". Вона це сприймає, як слабкість та буде йти далі. Це розуміє Фінляндія та Швеція, які швидко знайшли механізм для захисту – вступ у НАТО.
І. С.: Давайте повернемося до подій в Оленівці. Ви вже зазначили, що створена окрема місія для розслідування подій, в результаті яких загинули десятки українських військовополонених-азовців, яких під гарантію того самого Червоного Хреста мали передати Україні. Які ваші оцінки перспектив роботи цієї місії?
Д. Л.: Особливих очікувань немає, бо проходить час, і докази воєнних злочинів Російська Федерація прибирає. У нас немає сумнівів, що там відбулося. За аналізом фото та відеоматеріалів, які є в публічному доступі, військові експерти: і українські, і міжнародні, - дійшли приблизно одного висновку: це була заздалегідь запланована фактично публічна страта військовослужбовці Збройних сил України. Вибух був всередині, це не була ракета. Бо, по-перше, приліт ракети легко перевірити по супутнику. По-друге, ракета залишає воронку і осколками розносить приміщення всередині. А тут був вибух снаряду, який дає дуже високу температуру. Бо тіла, які ми бачили, обвуглені.
Наразі Червоний Хрест, попри заяву Російської Федерації, доступ до Оленівки не отримав. Така сама ситуація і з місією ООН. Це станеться після того, як вони приберуть усі докази цього військового злочину.Дмитро Лубінець, омбудсман
Коли ми дізналися про те, що сталося, я звернув офіційно до Москалькової – це російська омбудсвумен – з пропозицією разом відвідати місце, і в нашій присутності міжнародні експерти візьмуть на експертизу всі матеріали. Також я вимагав дати можливість мені поспілкуватись з пораненими військовослужбовцями. Окрім того, щоб Російська Федерація розпочала процедуру видачі тіл загиблих родичам. Досі жодної відповіді на мої пропозиції я не отримав.
Наскільки мені відомо, наразі Міжнародний комітет Червоного Хреста, попри заяву Російської Федерації, що вона готова надати доступ до Оленівки, його не отримав. Така сама ситуація і з місією ООН. На мою думку, це станеться після того, як вони приберуть усі докази цього військового злочину.
І. С.: Ще один злочин та порушення прав людини з боку Росії – це депортація українців з окупованих територій. Мова також іде про дітей, яких вже всиновлюють в Росії. Чи маєте ви механізмі відслідковування та допомоги по цих справах?
Д. Л.: У нас є можливість отримувати інформацію, в тому числі і щодо дітей, які незаконно були депортовані на території Російської Федерації. Створена окремо онлайн платформа «Діти війни». За нашими даними, більше 7000 українських дітей були незаконно вивезених на території Російської Федерації. Росія робить все, щоб наші діти не повертались до нас, навіть спростили своє законодавство щодо всиновлення. Це також є порушенням міжнародного права та яскравим прикладом того, що Російська Федерація чинить саме геноцид української нації. Бо примусове переміщення групи одної національності є прямим визначення геноциду.
Проте, ми працюємо з такими випадками. У нас є механізм повернення цих дітей. Наразі нам вдалося повернути 51 дитину. Це невелика кількість, порівнюючи з тисячами вивезених, але ми практично проводимо спецоперації з їхнього порятунку. Нам дуже допомагають волонтери.
І. С.: Волонтери російські?
Д. Л.: По-різному, але більше українці допомагають українцям навіть, якщо вони мають паспорт громадянина Російської Федерації.
І. С.: У контексті притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини, який механізм є найбільш ефективним та коли ми побачимо перші судові засідання?
Ці злочини не мають строку давності. Тому ми встановлюємо кожного військовослужбовця Російської Федерації, командирів, керівництво, та робимо все, аби юридично засудити їхні дії. Потім це зробить і Міжнародних кримінальний суд
Д. Л.: Ми на цьому шляху працюємо. Я не знаю, скільки на це ми повинні витратити часу, але в мене є всі підстави вважати, що точно відбудеться. Адже ці злочини не мають строку давності. Тому ми встановлюємо кожного військовослужбовця Російської Федерації, командирів, керівництво, та робимо все, аби юридично засудити їхні дії. Потім це зробить і Міжнародних кримінальний суд. Нам допомагають судді Міжнародного кримінального суду. Його прокурор Карім Хан двічі приїжджав в Україну. В нього дуже гарна співпраця з Офісом Генерального прокурора. Вони якраз роблять процесуальне керівництво, накопичуючи докази. Тому і в цьому сенсі для Російської Федерації буде дуже багато неприємних сюрпризів.
ФБР: Дональд Трамп міг навмисно приховувати урядові документи від правоохоронців. Відео
Фотографія документів під грифом “цілком таємно” в резиденції Трампа, викликала ще більше занепокоєння серед експертів із розвідки та нацбезпеки. Міністерство юстиції США стверджує, що Дональд Трамп міг умисно приховувати урядові документи від представників ФБР.
Для чого NASA планує запустити на Місяць місію «Артеміда». Відео
3 вересня NASA планує старт першої місії на Місяць “Артеміда”, яка складатиметься з трьох етапів. Мета програми – дослідити перспективи, щоб у майбутньому відправити людей на Марс.
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