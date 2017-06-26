Китайського правозахисника Лю Сяобо звільнено з ув’язнення

Китайські органи влади звільнили з ув’язнення відомого інакодумця і лауреата Нобелівської премії миру Лю Сяобо. Його звільнено з медичних міркувань.

Згідно з повідомленнями, минулого місяця в нього виявлено останній етап раку печінки, і його лікують у лікарні в північно-східному місті Шеньян. Про це повідомив його адвокат.

Лю, якому 61 рік, у 2009 році був засуджений на 11 років ув’язнення за підтримку демократії в Китаї.

У 2010 році базований у Норвегії Нобелівський комітет надав йому премію за «багаторічну і ненасильницьку боротьбу за фундаментальні права людини в Китаї». Рішення комітету розлютило китайський уряд.

Протягом років міжнародна громадськість закликає до звільнення Лю Сяобо.

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