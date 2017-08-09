Землетрус у Китаї; загинуло 19 людей, 60 тисяч евакуйовано

У середу китайські органи влади евакуювали з гірського району в провінції Січуань майже шістдесят тисяч людей

У вівторок ввечері там стався землетрус, сила якого сягала 6,5 бала. Урядова комісія з надзвичайних ситуацій повідомляє, що невідома доля до 100 людей. У результаті стихійного лиха були пошкоджені гірські дороги і будинки, сталися зсуви ґрунту, налякані мешканці і туристи утікали у відкриті місяця. Цей землетрус нагадує подібне лихо, яке сталося у регіоні у 2008 році.

Органи влади провінції заявили в середу пополудні, що більшість туристів – багато із яких перебували в популярному національному парку неподалік епіцентру землетрусу – евакуйовано після того, як вони провели ніч просто неба. Мешканців району також буде евакуйовано у безпечні місця, заявили органи влади. Зареєстровано понад 1000 додаткових поштовхів землі.

Складність географічного розташування і обмеження на подорожування, запроваджені негайно після землетрусу, поки що запобігли зробити оцінку наслідків землетрусу, і до середи ввечері не було повідомлень про катастрофічних масштабів шкоди або велику кількістиь жертв.

Згідно з повідомленнями, загинуло щонайменше 19 людей і 247 отримали поранення, 40 із них серйозні.

Серед поранених є двоє іноземців – француз і канадка.

У 17 населених пунктах було пошкоджено 1680 приватних будинків

На зображеннях у соціальних мережах видно машини і автобуси, які опинилися в ущелинах або пошкоджені великим скелями, що впали на них з навколишніх вершин, а також рятівників, які шукають уцілілих людей.

Епіцентр землетрусу був неподалік національного парку і місця спадщини ЮНЕСКО, відомого з цікавих геологічних формацій, водоспадів і озер.

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