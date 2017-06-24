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На місці величезного зсуву ґрунту в Китаї продовжується рятувальна операція

  • Голос Америки

У результаті величезного зсуву ґрунту в гірському селі Сіньмо в китайській провінції Січуань загинуло шонайменше шестеро людей. Доля понад 120 мешканців невідома. Ґрунт вкрив 62 доми.

У заяві місцевих органів влади сказано, що продовжуються рятувальні заходи у відповідь на великомасштабну геологічну катастрофу. В рятувальних заходах бере участь понад дві тисячі людей – поліцейські, солдати і цивільні, які без перерви продовжують пошуки серед каміння і ґрунту, намагаючись знайти тих, хто вижив.

Рятувальники і місцеві жителі застосовуть мотузки, щоб пересунути великі камені, тоді як інші, користуючись навченими собаками, шукають серед каменів і уламків.

Застовується також важка техніка для усування валунів, а селяни і солдати обережно руками усувають землю в пошуках живих людей.

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