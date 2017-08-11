Китайські ЗМІ: якщо КНДР першою атакуватиме територію США, не може розраховувати на нашу допомогу

У редакційній статті, поміщеній у газеті, власником якої є пекінський уряд, оприлюднено подвійне попередження – Сполученим Штатам і Північній Кореї – проти військових дій на Корейському півострові. Китай, пише газета, відповість рішуче, якщо будуть загрожені його інтерести.

Про це повідомили також газети The Washington Post i Global Times. Хоча газета не є офіційним органом Комуністичної партії, її можна вважати напівофіційним голосом китайського уряду, тому експерти кажуть, що її зміст віддзеркалює дійсну позицію Китаю.

Китай не надасть допомоги Північній Кореї, якщо вона запустить ракети, які загрожуватимуть території США, і викличуть підплатні дії з боку США. Але в редакційній статті також попереджається, що Китай намагатиметься зупинити США і Південну Корею в разі їх зусиль з метою зміни режиму в Пхеньяні.

«Китай також повинен дати зрозуміти, що коли Північна Корея першою запустить ракети, які загрожуватимуть американській території, і США вдадуться до відплатних дій, Китай залишиться нейтральним. Але якщо Сполучені Штати і Південна Корея ударять першими і намагатимуться усунути від влади північнокорейський режим і змінити політичний характер Корейського півострова, Китай не дозволить цього.

Випробування Північною Кореєю балістичних ракет, які можуть досягти континентальної частини США, викликало напруження у регіоні Тихого океану. Надійшли також повідомлення, що КНДР виготовила компактну ядерну боєголовку, що може зміститися в одній із цих ракет.

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