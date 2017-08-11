Трамп: зброя США «готова» в разі нерозсудливих дій КНДР

Президент Трамп у п’ятницю виступив із черговим попередженням на адресу Північної Кореї, заявивши про боєготовність американських військових сил та озброєнь.

«Військові рішення тепер повністю підготовлені, все заряджене і готове, в разі Північна Корея поведе себе нерозсудливо. Сподіваюся, Кім Чен Ин знайде інший шлях!»

Про це американський президент написав у Twitter через день після того, як міністр оборони США заявив, що війна з Північною Кореєю була б катастрофічною.

У відповідь на запитання кореспондента у четвер на заході в місцевості Mountain View в Каліфорнії про можливі людські втрати у випадку ядерної конфронтації з КНДР, глава Пентагону Джим Маттіс заявив:

«Мій портфель, моя місія, моя відповідальність полягають у тому, щоб мати військові варіанти, у разі необхідності. Проте, в даний момент, це держсекретар Тіллерсон, посол Гейлі, отож, як ви бачити, американські зусилля очолені дипломатами, зосереджені на дипломатії і отримують дипломатичні результати. Трагедія війни добре відома. Вона не потребує іншого окреслення, крім того, щоб визнати, що вона буде катастрофічною», - заявив міністр оборони Маттіс.

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