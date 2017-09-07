Китай запропонував підтримати зусилля ООН щодо ядерних випробувань КНДР

Китай повідомив, що підтримає Організацію Об’єдниних Націй у заходах проти Північної Кореї у відповідь на її найновіше ядерне випробування.

«Беручи до уваги нові події на Корейському півострові», сказав міністр закордонних справ Ван Її у четвер під час прес-конференції в Пекіні, «Рада Безпеки повинна дати відповідь і вдатися до необхідних заходів» у зв’язку з цією кризою».

Однак Ван також піждкреслив, що «санкції і тиск» мусять бути застосовані разом з «діалогом і переговорами» з Пхеньяном. Китай є найбільшим дипломатичним і економічним союзником Північної Кореї, і твердить, що жорсткіші санкції проти Пхеньяна не вплинуть великою мірою на пом’якшення напруження на Корейському півострові.

У середу в Білому домі президент Дональд Трамп заявив: «побачимо що станеться», відповідаючи на запитання, чи він схвалить військові дії проти Північної Кореї, додаючи: «це не перший варіант». Він сказав це після телефонної розмови з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

На запитання «Голосу Америки», про що він розмовляв з китайським лідером щодо Півнінчої Кореї, Трамп відповів: «президент Сі хотів би зробити щось у справі Північної Кореї, але що неясно, чи він може, чи ні зробити це».

Трамп охарактеризував свою розмову із Сі Цзіньпіном як «дуже, дуже відкриту і дуже рішучу», додаючи, що «це була дуже корисна телефонна розмова. Вона продовжувалась довший час».

Президент Трамп додав, що в справі недавніх провокацій Північної Кореї, «Сі прогоджується зі мною на 100 відсотків. Він також не хоче бачити того, що там відбувається».

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