Китай і Росія виступають проти посилення санкцій щодо КНДР

На думку Москви і Пекіна, розширення санкцій не приведе до послаблення напруженості на Корейському півострові





Росія і Китай вважають, що подальше посилення санкцій щодо КНДР у відповідь на чергове ядерне випробування не допоможе знизити напруженість на Корейському півострові. Дві країни також застерігають про загрози, пов'язані з військовим втручанням.



Президент РФ Володимир Путін у вівторок заявив, що посилювати санкції безглуздо, оскільки це не змінить поведінки північнокорейського керівництва. За словами Путіна, подібні заходи лише призведуть до страждань величезної кількості людей. Путін також попередив про загрозу «глобальної катастрофи» в разі «нагнітання військової істерії». Російський лідер виступив в китайському місті Сямень, де завершився саміт лідерів групи БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР).



У неділю, коли саміт тільки почався, Північна Корея провела шосте та найпотужніше на даний момент ядерне випробування. Учасники саміту засудили випробування, проте Пекін поспішив запобігти перемиканню уваги на цю тему.



Хоча на північному сході Китаю стурбовані можливим витоком радіації і іншими наслідками випробування, відчувається в китайських північних провінціях, офіційні ЗМІ країни в останні дні значно більше уваги приділяють саміту БРІКС.



Останні санкції щодо КНДР впливають не тільки на Пхеньян, а й на бізнес в північно-східних районах Китаю. Китай межує з КНДР і є головним торговельним партнером ізольованої країни.



Голова КНР Сі Цзіньпін не згадав про північнокорейське ядерне випробування, виступаючи перед журналістами в кінці саміту БРІКС, і не відповідав на їхні запитання.

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