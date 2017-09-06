У Південній Кореї розмістять ще чотири установки американської системи THAAD

Лідери США і Південної Кореї також домовилися про зняття обмежень для південнокорейських ракет





Південна Корея планує розмістити на своїй території чотири додаткові запускні установки для американської системи протиракетної оборони THAAD, що служить черговою ознакою ескалації напруженості і глухого кута щодо ядерної програми КНДР.



Міністерство оборони в середу оголосило, що на додаток до двох запускних установок THAAD, вже розгорнутих на колишньому полі для гольфу в місті Сонджу на південь від Сеула, будуть розміщені ще чотири установки. Розгортання системи THAAD в Південній Кореї викликає рішучі протести з боку Китаю і Росії, які вважають основану на радарах потужну систему ПРО - загрозою.



Всього кілька днів тому президент США Дональд Трамп і його південнокорейський колега Мун Дже Ін домовилися про зняття обмежень на бойове навантаження південнокорейських ракет у відповідь на чергове ядерне випробування в КНДР, в рамках якого, як стверджується, успішно випробувано водневу бомбу.



При цьому президент Мун розглядає і дипломатичні варіанти врегулювання кризи: в середу він обговорив це з російським президентом Володимиром Путіним за лаштунками економічного саміту у Владивостоці. Лідери заявили, що Північна Корея повинна припинити ядерну і ракетну програми, проте Путін знову виступив проти запровадження нових санкцій щодо КНДР, наполягаючи, що проблему можна вирішити тільки шляхом переговорів.

Південнокорейський лідер закликав російського колегу задуматися над блокуванням поставок нафти в КНДР і заходами, покликаними перешкодити вихідцям з Північної Кореї працювати в інших країнах.



Китай, єдиний великий союзник КНДР, також наполягає, що подальше посилення санкцій щодо Пхеньяну не допоможе знизити напруженість на Корейському півострові.



США цього тижня представили проект резолюції про нові санкції проти КНДР і розраховують, що Рада Безпеки ООН винесе його на голосування наступного понеділка.



Трамп пригрозив припинити торгівлю з будь-якою країною, яка продовжує вести ділові справи з Північною Кореєю, а міністр фінансів Стівен Мнучин заявив, що виробляє деталі цього плану, який буде спрямований, в першу чергу, проти головного торговельного партнера КНДР - Китаю.

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