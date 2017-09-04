Гейлі: "Північна Корея напрошується на війну"

«Північна Корея напрошується на війну», - заявила постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі протягом спеціального засідання ООН, скликаного після ядерного випробування, проведеного КНДР вихідними.

Вона звернулась з пропозицією до Ради Безпеки ООН втілити якомога потужніші санкції проти Північної Кореї у відповідь на нещодавнє ядерне випробування.

США розповсюдять проект нових санкцій і очікують, що голосування Ради Безпеки з цього питання відбудеться 11 вересня, сказала Ніккі Гейлі.

«Час напівзаходів закінчився». «Тільки найпотужніші санкції можуть дозволити нам вирішити проблему дипломатичним шляхом», заявила Ніккі Гейлі.

Раніше президент США Трамп та міністр оборони США Джим Маттіс виступили з різкими заявами стосовно Північної Кореї.

«Сполучені Штати припинять торгівлю з будь-якою країною, яка провадить бізнес з Північною Кореєю», - заявив президент США Дональд Трамп у відповідь на ще одне найпотужніше підземне випробування ядерної зброї Північною Кореєю. проведене в неділю. Два інші високопосадовці США видали окремі заяви.

Міністр оборони США Джим Маттіс заявив, що будь-які погрози Північної Кореї по відношенню до США чи союзників зустрінуть «ефективну та переважну військову відповідь».

«Ми не розглядаємо можливість повного знищення країни, а саме Північної Кореї, однак, як я сказав, є багато варіантів», - додав Маттіс у коментарях FoxNews.

Міністр фінансів США Стів Мнучин повідомив "Fox News Sunday", що він готує пакет санкцій, який зупинить «всю торгівлю та інший бізнес з Північною Кореєю».

Трамп поговорив з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, повідомив Білий дім. Вони «засудили продовження дестабілізації з боку Північної Кореї та провокації, підтвердили непохитні зобов’язання країн зі спільної оборони та взяли на себе зобов’язання продовжувати тісну співпрацю. Президент Трамп підтвердив відданість Сполучених Штатів захисту нашої батьківщини, територій та союзників, використовуючи повний спектр наявних дипломатичних, звичайних та ядерних можливостей», - йдеться в заяві Білого дому.

Бомба, використана під час випробувань є потужнішою, ніж попередні п’ять, які випробовувала Північна Корея. Ці випробування викликали штучний землетрус величиною щонайменше 5,7 бала, повідомляє FoxNews. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що це воднева бомба, однак, міжнародні спостерігачі сумніваються, що Північна Корея могла так швидко створити водневу бомбу, повідомляє The New York Times.

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