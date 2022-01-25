Держдеп запевнив, що координуватиме дії із Європою у разі нової російської агресії проти України

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман сьогодні провела телефонну розмову із головою швейцарського зовнішньополітичного відомства Лівією Лой, під час якого вкотре запевнила у незмінній підтримці з боку Вашингтона "суверенітету й територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії". Про це повідомив речник Держдепу Нед Прайс.

Напередодні державний секретар Ентоні Блінкен заявив про підтримку України та готовність продовжувати координувати наступні кроки щодо протистояння російській агресії разом із європейськими партнерами.

За словами Прайса, Блінкен взяв участь у віртуальній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, де "вкотре підтвердив, що будь-яке подальше воєнне вторгнення до України зустрінеться зі швидкими, суворими та скоординованими наслідки".

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, напередодні також президент Джо Байден у розмові із європейськими лідерами заявив про «повну» одностайність західних держав у спробах утримати Росію від вторгнення в Україну. Зокрема, як пишуть американські медіа, у випадку нового нападу на українській території, Вашингтон розглядає технологічні обмежувальні заходи й заборони.