США: Чому Росія приховує те, що привіз квітневий "гуманітарний конвой" до ОРДЛО?

Місії ОБСЄ знову не дали побачити вміст машин так званого «гуманітарного конвою», який прийшов з Росії до Донбасу 3 квітня. Про це заявила тимчасово повірена у справах США в ОБСЄ Мішель Сайдерс.
Від імені Сполучених Штатів, Сайдерс закликала «припинити ці неперевірені, незаконні автоколони, які не поважають суверенітет України і порушують територіальну цілісність».
«Допомогу потрібно доставляти за міжнародними стандартами, прозоро, з повагою до міжнародно визнаних кордонів України», - йдеться в заяві.
Якщо в цих конвоях справді гуманітарна допомога, чому Росія не хоче, щоб таку допомогу бачила міжнародна спільнота?Мішель Сайдерс
Росія твердить, що регулярно надає гуманітарну допомогу мешканцям Донбасу, надіславши більше 70 гуманітарних автоколон, включаючи з конвоєм, який увійшов до неконтрольованої урядом території 3 квітня.
«Місії ОБСЄ, однак, знову не дали побачити вміст машин, змусивши нас сумніватись про те, що що насправді в ньому. Якщо в цих конвоях справді гуманітарна допомога, чому Росія не хоче, щоб таку допомогу бачила міжнародна спільнота?», - зауважила Сайдерс.
В заяві також наголошується, що керовані Росією сили продовжують завдавати значної шкоди цивільним Донбасу.
«Хоча Росія зображує себе захисником російськомовної меншини на сході України, ці люди несуть тягар російської агресії - смерті, руйнування та ізоляцію, які вона принесла, хоча Росія цинічно заявляє, що вона діє в їх інтересах. Єдине, де страждають російськомовні українці – це там де російські солдати і найманці роздмухують конфлікт», - наголошується в заяві.
США також розкритикували Росію через її вихід з робочої групи зі зменшення військової кризи - СЦКК. «В звіті Спостережної місії ОБСЄ зазначається, що після виходу Росії з СЦКК минулого грудня, сповільнились ремонти важливої інфраструктури. Односторонній вихід Росії погіршив ситуацію з нестачею води, перериваннями мобільного зв’язку та електроенергії», - написали в заяві.
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