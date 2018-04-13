США: Чому Росія приховує те, що привіз квітневий "гуманітарний конвой" до ОРДЛО?

Місії ОБСЄ знову не дали побачити вміст машин так званого «гуманітарного конвою», який прийшов з Росії до Донбасу 3 квітня. Про це заявила тимчасово повірена у справах США в ОБСЄ Мішель Сайдерс.

Від імені Сполучених Штатів, Сайдерс закликала «припинити ці неперевірені, незаконні автоколони, які не поважають суверенітет України і порушують територіальну цілісність».

«Допомогу потрібно доставляти за міжнародними стандартами, прозоро, з повагою до міжнародно визнаних кордонів України», - йдеться в заяві.

Якщо в цих конвоях справді гуманітарна допомога, чому Росія не хоче, щоб таку допомогу бачила міжнародна спільнота?

Росія твердить, що регулярно надає гуманітарну допомогу мешканцям Донбасу, надіславши більше 70 гуманітарних автоколон, включаючи з конвоєм, який увійшов до неконтрольованої урядом території 3 квітня.

«Місії ОБСЄ, однак, знову не дали побачити вміст машин, змусивши нас сумніватись про те, що що насправді в ньому. Якщо в цих конвоях справді гуманітарна допомога, чому Росія не хоче, щоб таку допомогу бачила міжнародна спільнота?», - зауважила Сайдерс.

В заяві також наголошується, що керовані Росією сили продовжують завдавати значної шкоди цивільним Донбасу.

«Хоча Росія зображує себе захисником російськомовної меншини на сході України, ці люди несуть тягар російської агресії - смерті, руйнування та ізоляцію, які вона принесла, хоча Росія цинічно заявляє, що вона діє в їх інтересах. Єдине, де страждають російськомовні українці – це там де російські солдати і найманці роздмухують конфлікт», - наголошується в заяві.

США також розкритикували Росію через її вихід з робочої групи зі зменшення військової кризи - СЦКК. «В звіті Спостережної місії ОБСЄ зазначається, що після виходу Росії з СЦКК минулого грудня, сповільнились ремонти важливої інфраструктури. Односторонній вихід Росії погіршив ситуацію з нестачею води, перериваннями мобільного зв’язку та електроенергії», - написали в заяві.

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