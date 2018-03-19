Президентські вибори в Росії в оцінці Організації з безпеки і співробітництва в Європі

Організація з безпеки і співробітництва в Європі заявила, що президентські вибори в Росії були добре зорганізовані, але виборці не мали реального вибору.

«Після інтенсивних заходів збільшити явку, на вибори прийшла значна кількість громалдян, але обмеження основних свобод, а також реєстрація кандидатів обмежили можливості політичної участі, що спричинило відсутність дійсного змагання, сказано в заяві спостерігачів ОБСЄ.

Президент Путін ішов до очевидної перемоги на цих виборах, перемагаючи сімох інших кандидатів.

«Хоча кандидати назагал могли вільно вести кампанію, широке насвітлення в більшості засобів масової інформації чинного президента спричинило нерівні можливості для змагання», сказали спостерігачі ОБСЄ. – Вибір без дійсної конкуренції, як ми це тут бачили, не є дійсним вибором».

В неділю Путін звернувся до багатьох тисяч людей, які зібралися на Манежній площі біля Кремля. Він похвалив тих, хто голосував за нього як «велика національна команда», додаючи, що «ми взаємно пов’язані задля успіху».

На запитання, чи він знову змагатиметься за президентську посаду, коли буде можливість у 2030 році, російський керівник, якому тепер 65 років, коротко відповів: «Це смішно. Ви думаєте, що я буду тут сидіти до 100 років?»

Найближчий суперник Путіна опозиційний лідер Олексій Навальний, якого позбавлено права змагатися на виборах, коли його було засуджено за привласнення майна у грудні. Його засуджено до п’яти років умовного позбавлення волі. Навальний заявив, що його вирок був політично мотивований, щоб він не міг кандидувати.

Навальний очолив бойкот виборів, тоді як організатори виборів розраховували на велику участь громадян, щоб узаконити вибори, про які заздалегідь було відомо, хто вийде переможцем.

Путін перебуває на посаді президента або прем’є-міністра Росії від 1999 року.

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