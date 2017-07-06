Трамп і Меркель у Гамбурзі говорили за зачиненими дверима

Як повідомлялося раніше, на порядку денному розмов - торгівля, кліматичні зміни та імміграція

Президент США Дональд Трамп ввечері в четвер зустрівся в Гамбурзі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель, одним зі своїх головних критиків на світовій арені, напередодні саміту «Великої двадцятки», який розпочнеться в п'ятницю.

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Двоє лідерів зустрілися в готелі, коротко привітавши один одного в присутності журналістів, після чого пішли на закриті переговори, в ході яких, як очікувалося раніше, повинні були бути порушені такі теми, як торгівля, зміна клімату та імміграція.



Меркель висловила своє невдоволення рішенням Трампа вийти з укладеної в 2015 році Паризької кліматичної угоди, націленої на обмеження викидів парникових газів по всьому світу в найближчі роки. Вона заявила, що рішення Трампа «викликає глибокий жаль».



Вона також заявила, що Європа більше не може повністю розраховувати на США як на партнера на світовій арені, в той час як Трамп просуває свою політику «Америка понад усе». Меркель додала, що Німеччина і Китай можуть працювати разом над вирішенням світових проблем.



Трамп, зі свого боку, критично відгукується про зусилля Меркель щодо розширення програми прийому іммігрантів у Німеччині, в той час як сам американський лідер захищає своє рішення обмежити імміграцію з шести країн з переважно мусульманським населенням, покликане запобігти можливим терактам.



Двоє лідерів зустрічаються особисто вже вдруге: у березні Меркель відвідала Білий дім.



В ході спільної прес-конференції Трамп зазначив, що у нього з Меркель є щось спільне, очевидно, маючи на увазі свої непідтверджені заяви про те, що екс-президент Барак Обама прослуховував його під час передвиборної кампанії. Канцлер свого часу була глибоко обурена, виявивши, що США при адміністрації Обами прослуховували її телефонні розмови.



Однак Меркель не посміхнулася у відповідь на спробу Трампа пожартувати на тему прослуховування.

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