Президент і перша леді США прибули в Гамбург

Офіційне відкриття саміту «Великої двадцятки» відбудеться в п'ятницю





Президент США Дональд Трамп прибув у четвер в Гамбург для участі в саміті «Великої двадцятки».



Очікується, що йому, можливо, доведеться зіткнутися з критикою в зв'язку з його позицією щодо кліматичних змін, а також стати свідком протестів, приурочених до зустрічі керівників найбільших економік світу.





У президента Трампа складаються напружені відносини з низкою лідерів провідних економічних держав після того, як минулого місяця він прийняв рішення про те, що Сполученим Штатам слід вийти з Паризької кліматичної угоди. Іншою сферою розбіжностей є міжнародна торгівля.



Офіційне відкриття дводенного Гамбурзького саміту відбудеться в п'ятницю.

Нагадаємо, що на п’ятницю також запланована перша зустріч президентів Трампа і Путіна, яка відбудеться за лаштунками саміту G20.

Дивіться також: Чого очікують польські оглядачі від візиту Дональда Трампа