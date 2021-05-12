Загальноурядова відповідь у США після атаки хакерів-вимагачів на оператора трубопроповдів

Уряд США запевнює громадян, що поставки пального відновляться вже в найближчі після того, як провідний оператор трубопроводів США припинив роботу після атаки кібервимагачів.

Напередодні на сайті Білого дому було розміщено заяву про загальноурядові зусилля щодо інциденту.

"За нещодавньою кібератакою спрямовною проти Colonial Pipeline послідувала всеосяжна відповідь федерального уряду сфокусована на убезпеченні критичних каналів постачання енергії. Президент Байден отримує регулярні брифінги щодо інциденту і наказав урядовим агенціям надати їх ресурси, щоб полегшити нестачі там, де з ними можуть зіткнутись. Адміністрація фокусується на уникненні потенційний зривів постачання енергії враженим громадам, збройним силам США, та іншим об'єктам залежним від бензину, дизпального, авіаційного пального, та інших очищених нафтопродуктів. Адміністрація постійно оцінює вплив відключення трубопроводу на постачання пального у США, та додаткові заходи для подолання наслідків відключення трубопроводу", - йдеться у заяві.

У заяві відзначається, що федеральний уряд вдався до низки тимчасових заходів для пом'якшення кризи з поставками пального. Наприклад, на один тиждень кільком штатам дозволено використовувати пальне, яке не відповідає звичайним урядовим вимогам.

Як повідомляється, ФБР також поінформувала власників та операторів об'єктів критичної інфраструктури про індикатори ураження їх комп'ютерних систем та заходів щодо подолання наслідків.

Міністри енергетики та внутрішньої безпеки США вийшли на трибуну в Білому домі у вівторок, намагаючись зняти занепокоєння на тлі прогнозів, що ціни на бензин піднімуться до рівнів, яких не бачили кілька років.

"Пригадуєте, що панічне скуповування туалетного паперу минулого року виявилось поганою ідеєю? Не робіть того самого з пальним. Це може створити нестачу, а цього ми прагнемо уникнути. Colonial Pipeline сподівається відновити звичайну роботу незабаром", - заявили у середу в уряді штату Вірджинія.

Міністр енергетики Дженніфер Гренхолм визнала, що кілька губернаторів штатів стурбовані тим, що «на заправках закінчується пальне». Гренхолм попередила галузь: «Ми не потерпимо завищення цін». За словами Гренхолм, компанія Colonial Pipeline надійшла відповідально, зупинивши роботу трубопроводу, щоб «програма-вимагач не поширюється».

Ні в уряді, ні в самій компанії не повідомляли, чи виплачувала Colonial Pipeline будь-якої викуп.

Базована в Росії група кіберзлочинців, відома як Darkside, взяла на себе відповідальність за атаку на Colonial Pipeline і заявила, що її цікавлять тільки гроші і що вона не мала наміру створювати політичні, економічні та соціальні проблеми.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москву немає у чому звинувачувати.

Президент США Джо Байден заявив напередодні, що на поточний момент "відсутні докази, на основі повідомлень нашої розвідки, що Росія замішана".

"Але, є докази, що програмне забезпечення-вимагача у Росії. На них лежить деяка відповідальність розібратись із цим", - заявив Байден.

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