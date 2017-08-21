У Балтиморі пошкоджено пам’ятник Христофору Колумбу

На хвилі дебатів про доцільність усунення пам’ятників конфедератам, у місті Балтимор пошкоджено також пам’ятник Христофору Колумбу. Пам’ятнику вже 225 років.

На відеозаписі, поміщеному в Інтернеті в понеділок, видно двох неопізнаних осіб, які насамперед прикріплюють до пам’ятника транспарант з написом: «Майбутнє буде расистським і економічна справедливість». Одна з осіб опісля б’є по пам’ятнику чимось, що нагадує молот. Друга особи тримає транспарант з написом «Расизм. Усуньте це».

«Христофор Колумб символізує початок вторгнення європейського капіталізму на Західну півкулю. Колумб дав початок багатостолітній хвилі тероризму, убивства, геноциду, ґвалтування, рабства, нищення екології і капіталістичної експлуатації праці в Америці», сказано у відеозаписі.

Інцидент стався серед гарячих дебатів з приводу усування пам’ятників конфедератам на хвилі мотивованого расизмом насильства в місті Шарлоттсвіль у Вірджинії. Насильство було викликане демонстрацією протесту проти усунення монументу лідеру Конфередації генералу Роберту Лі.

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