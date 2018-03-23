Конгрес США непомітно включив до закону про бюджетні асигнування нові санкції щодо Росії

В консолідованому законі про бюджетні асигнування, підписаному президентом Трампом в п’ятницю, передбачено нові санкції щодо Росії.

Включивши ці положення, законодавці намагаються спонукати президента Трампа переглянути своє ставлення до Москви, повідомляє видання The Daily Beast.

Конгресмени, однак, не впевнені хто саме включив ці положення до закону, текст якого нараховує більше двох тисяч сторінок, повідомляє видання.

Сенатор Крис Кунс, який є членом сенатського Комітету з асигнувань, заявив, що формулювання, були "найбільш імовірно додані сенаторами високого рангу, які визнають, що Конгрес вживав потужних дій за підтримки обох партій, вимагаючи введення санкцій і більш рішучих дій від президента і, наразі, ми були розчаровані".

"Серед обох партій існує переконання, що наш президент недостатньо активно вживає дій для протистояння російській агресії – втручання до наших минулих виборів, ймовірного втручання до наших наступних виборів, агресії проти своїх сусідів, таких як Україна, Грузія, а також втручання до Сирії", - сказав сенатор Кунс в коментарі для The Daily Beast.

Закон вводить обмеження, яке забороняє багатьом федеральним установам проводити фінансові, або інші операції з Кремлем та прибічниками в низці сфер, повідомляє видання.

Ряд законодавців та співробітників Конгресу з обох партій назвали нові фінансові обмеження рішучими та значними.

"Час для Білого дому дослухатись до Конгресу і використати інструменти, які ми надали", - наголосив конгресмен Еліот Енґель.

Розділ на п’ять сторінок закону має назву "Протистояння російському впливу та агресії". В ньому викладено конкретні заборони на використання грошей федерального бюджету для російського уряду.

Закон забороняє використання федеральних коштів для "укладання нових контрактів з, або введення нових домовленостей з федеральної допомоги Російській Федерації" і передбачає надання 250 мільйонів доларів на фінансування Фонду з протидії російському впливу, збільшивши це фінансування на 150 відсотків.

Закон надає нові повноваження з введення санкцій проти Росії за її дії в Східній Європі та на Близькому Сході.

Також федеральним установам забороняється спрямовувати фінансову допомогу країнам, які підтримують анексію українського Криму Росією. Федеральним установам забороняється інвестувати до Криму та інших регіонів, які, на переконання США, перебувають під незаконним контролем Росії.

Також вводиться зобов’язання для міністра фінансів США спрямовувати політику американських представників в міжнародних організаціях проти будь-яких заходів, які фінансують програми, що "порушують суверенітет та територіальну цілісність України".

Закон також передбачає фінансування "програм з підтримки демократії" в Росії, включаючи свободу Інтернету.

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