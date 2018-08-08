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США

В США конгресмена заарештували за оборудки з цінними паперами

  • Голос Америки
Кристофера Коллінз

Конгресмена-республіканця Крістофера Коллінза, який представляє Нью-Йорк, заарештували в середу за звинуваченнями в інсайдерських угодах, пов'язаних з австралійською компанією з біотехнологій, пише The Wall Street Journal.

Прокурори Мангеттена звинувачують Коллінза в тому, що він розповів своєму синові інформацію про провал тестувань ліків, яке проводила Innate Immunotherapeutics – компанія з біотехнологій з головним офісом в Сіднеї. Коллінз був членом правління директорів і одним з головних акціонерів компанії, зазначає сторона обвинувачення.

Син конгресмена, Кемерон Коллінз, як заявляють прокурори, передав цю інформацію батькові своєї нареченої, Стівену Зарські, який, в свою чергу, передав її іншому спільникові перед оприлюдненням результатів тестування.

Кемерону Коллінзу та пану Зарські також було висунуто звинувачення.

Загалом, торги дозволили обвинуваченим уникнути збитків на більш ніж 768 000 доларів, йдеться в документах обвинувачення, повідомляє видання.

Пан Коллінз був першим членом Конгресу, який підтримав президента Трампа протягом кампанії 2016 року.

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