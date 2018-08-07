Колишній адвокат Трампа підозрюється в ухилянні від податків – Wall Street Journal

Федеральна прокуратура Нью-Йорка вивчає, чи колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен ухилявся від подактів при веденні бізнесу пов'язаного із ліценціями на надання послуг таксі. Про це повідомило видання Wall Street Journal у вівторок із посиланням на людей, які знайомі з розслідуванням.

Коен, який був особистим адвокатом Трампа, поки не звинувачується у жодному злочині. ФБР вилучило деякі робочі документи та файли Коена в межах розслідування спеціального прокурора США Мюллера, який розглядає можливу координацію між представниками кампанії Трампа 2016 року та Росією.

Звинувачення в шахрайстві можуть збільшити тиск на Коена, щодо співпраці з прокурорами у справі російського втручання

Москва заперечує, що втручалась у вибори в США, а президент США Трамп заперечує змову в його кампанії, називаючи розслідування політичним «полюванням на відьом».

Коен не відповів відразу на запит Reuters щодо коментаря. Його адвокат Ленні Девіс відмовився коментувати Wall Street Journal «з поваги до поточного розслідування».

Як повідомляє видання, федеральні органи влади, серед іншого, оцінюють, чи доходи від бізнесу Коена не були представлені у федеральних податкових деклараціях.

Звинувачення в шахрайстві можуть збільшити тиск на Коена, щодо співпраці з прокурорами у справі російського втручання.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що щодо Коена розслідуються можливі ухиляння від податків та відмивання грошей, а також можливі порушення пов'язані з виплатою порнозірці Стормі Деніелс.

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