В Конгресі хочуть заборонити кіберспівпрацю з Росією, але посилити її з Україною

"В цей важливий для кібербезпеки нашої країни час, ми повинні підтримувати стосунки з такими країнами, як Україна, які поділяють наші цінності, а не відкривати двері для тих, хто провадить найбільш злісні втручання, - заявив конгресмен Брендон Бойл у відповідь на позицію президента Трампа, висловлену ним у Twitter після засідання G20, в якій він вказав на можливість створення підрозділу з кібербезпеки між США та Росією.

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Коли росіяни отримають доступ до даних кіберрозвідки, вони з них скористаються – як і минулого місяця під час атаки вірусу NotPetya, спрямованого проти України та Заходу

​Щоб недопустити втілення таких планів, конгресмени Брендан Ф. Бойл, Рубен Ґаллеґо та Тед Лью подали законопроект, який повністю заборонить співпрацю США та Росії в сфері кібербезпеки.

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"Не треба бути спеціалістом з комп’ютерних технологій, щоб знати, - якщо ділитись інформацією кіберрозвідки з головним зачинщиком кібератак, це послабить національну безпеку США, - сказав конгресмен Лью, - коли росіяни отримають доступ до даних кіберрозвідки, вони з них скористаються – як і минулого місяця під час атаки вірусу NotPetya, спрямованого проти України та Заходу.

Президент Трамп висунув багато дурних ідей за свої перші шість місяців на посаді, але кіберпартнерство з Росією, можливо, - найгірша

Стан справ невтішний, якщо Конгресові необхідно забороняти такий тип обміну інформацією з супротивником, але, очевидно, що таки треба".

"Коли йдеться про американську безпеку, ми маємо бути чіткими і непохитними, - заявив конгресмен Бойл, - немає простору для необдуманих коментарів, чи дій, які загрожують нашій демократії та відвертають наших справжніх союзників".

"Президент Трамп висунув багато дурних ідей за свої перші шість місяців на посаді, але кіберпартнерство з Росією, можливо, - найгірша, - сказав Ґаллеґо, - просто кажучи, ми запросимо лисицю до курника".

Раніше цього року, конгресмен Бойл вніс законопроект про співпрацю з Україною в сфері кібербезпеки. "Цей законопроект, зміцнить співпрацю в кіберсфері з нашим близьким союзником Україною, яка була ціллю кібернападів Росії", - прокоментував конгресмен Бойл.

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