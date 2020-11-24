Як малий бізнес, мешканці Лос-Анджелеса реагують на запроваджену комендантську годину

У штаті Каліфорнія, аби зупинити спалах коронавірусу, губернатор Гевін Ньюсом оголосив про тимчасове запровадження комендантської години в 41 з 58 округів. Починаючи з суботи ресторани, бари, винарні й невеликі крамниці зачинені з 10 вечора до 5 ранку. Нове правило у найбільшому місті, яке підпадає під це розпорядження, Лос-Анджелесі, сприймають по різному.

“Я вважаю, бізнеси мають залишатись відкритими, я думаю кожен сам може приймати рішення, як дотримуватись правил безпеки. В якій годині йти додому, коли можна йти в магазин, коли ні.”, - каже Сюзан Джонс, мешканка Лос-Анджелеса.

Попри уже чинну заборону обслуговувати клієнтів всередині закладів харчування, літні майданчики зможуть працювати лише на 50 відсотків

“З новинами про вакцину, я думаю, нам треба витримати цю останню спробу зупинити поширення вірусу, бо якщо ми зможемо захистити людей зараз, і отримаємо вакцину, це означає ці люди можуть ніколи та не заразитись.”– розповів Майкл Панковські.

Для ресторанів, окрім комендантської години, додали ще одне правило. Попри уже чинну заборону обслуговувати клієнтів всередині закладів харчування, літні майданчики зможуть працювати лише на 50 відсотків.

“Якщо ми маємо скоротити потік до 50 відсотків — це те, на що ми мусимо погодитись, ми всі в одному човні. Так, це вдарить по наших доходах, але ми будемо розвивати наш "Інстаграм" і люди на "Інстаграмі" зможуть замовляти їжу зі собою. Допоки ми не зменшимо статистику (заражень і смертності), ми маємо приймати ці труднощі.”– розповів Джастін Беррі, менеджер ресторану.

Щодо інших бізнесів, як от перукарні, то їм дозволили працювати на потужність 25 відсотків. Тим часом у великих супермаркетах знову скуповують продукти, на полицях уже традиційно дефіцит туалетного паперу. Дехто скуповує вітамінні добавки.

Якщо середня кількість інфікованих в день досягне 4 тисячі й протримається 5 днів, всі бізнеси зачиняють, а ресторани працюватимуть лише на виніс

“Вітамін D, цинк, вітамін C і мелатонін. Я маю ще більше вдома. Моя мама померла 22 травня від коронавірусу в будинку для літніх людей в Коннектикуті. Це велика втрата. Тому так, я хочу вберегтися від хвороби”.– зізнається Дебра, мешканка Лос-Анджелеса.

Каліфорнія перетнула позначку у мільйон інфікованих коронавірусом.

“Тільки порівняйте цю статистику із нашими найгіршими показниками в червні. З 15 по 21 червня кількість інфікованих щотижня зростала на 39 відсотків. Порівняйте це з першим тижнем листопада - 51 відсоток інфікованих. Це рекордний, безпрецедентний ріст інфікованих у штаті Каліфорнія”– заявив Гевін Ньюсом, Губернатор Каліфорнії

Влада ж округу Лос-Анджелес повідомляє: якщо середня кількість інфікованих в день досягне 4 тисячі й протримається 5 днів, всі бізнеси зачиняють, а ресторани працюватимуть лише на виніс.

Дивіться також: З другою хвилею пандемії у Лос-Анджелесі оголосили ще жорсткіші правила карантину



