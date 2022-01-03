За два тижні у Флориді у 10 разів зросла кількість випадків COVID-19, темпи зараження ідуть вгору у 48 із 50 американських штатах

Штати Флорида і Нью-Йорк знову б'ють рекорди за темпами виявлення нових випадків коронавірусу, повідомляє Fox News. У Нью-Йорку зафіксували понад 85 тисяч нових випадків, а у Флориді - майже 76 тисяч, де за два тижні показники зросли майже в 10 разів.

Підрахунок CNN свідчить, що загалом кількість нових зареєстрованих випадків зараження зростає в усіх штатах, Окрузі Колумбія та Пуерто-Рико, виняток становить лише штати Мен і Нью-Мехіко. Каліфорнія, Джорджія, Округ Колумбія і Пуерто Рико фіксують у рази вищі показники, ніж лічені дні до того.

Передусім, таку ситуацію пов'язують із поширенням високозаразного штаму COVID-19 "Омікрон", що, як вважають науковці, легше вражає повністю імунізованих людей, але має легшу форму протікання хвороби, й посадовці підкреслюють, що рівень шпиталізацій і смертей через коронавірус в країні - порівняно низький.

Експерти припускають, що кількість випадків коронавірусу продовжить зростати, зокрема, з огляду на те, що після різдвяних канікул у школах відновлюється навчання.

У країні уже фіксують рекордну кількість ушпиталень дітей із коронавірусом. А дані CDC свідчать про те, що від коронавірусу щеплені лише менш ніж чверть американців, молодших за 18 років.

Водночас, як "Голос Америки" повідомляв раніше, американська влада закликала школи залишатись відкритими для продовження очного навчання дітей. Міністр освіти Мігель Кардона сказав, що очікує, що школи зроблять усе можливе для цього, адже пандемія засвідчила, наскільки дистанційне навчання важке для дітей і родин.

Тим часом, міністр оборони США Ллойд Остін став найвищим посадовцем США, який заразився на COVID-19 у період поширення штаму "Омікрон".

У матеріалі використано джерела: CNN, Fox News

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