Як перебіг коронавірусної хвороби залежить від групи крові та імунітету - нові відкриття науковців

Науковці у Великій Британії виявили залежність між групою крові і вразливістю до COVID-19. Дослідження, результати якого опублікували у медичному журналі Нової Англії, показало, що люди із другою групою крові (А) мають більший ризик розвинути важкі симптоми у разі інфікування, а з першою (О) – ризики менші, ніж люди із іншими групами крові.

Я пам’ятаю яскраві сни, метеликів, а потім жахливі речі, коли я думала: я більше не витримаю, це занадто, я помру

Шанси розвитку важких ускладнень також можуть залежати від імунітету людини, днями оголосили дослідники Оксфордського університету. Їх дослідження показали, що стероїдний препарат дексаметазон майже на третину зменшив смертність серед пацієнтів із важким перебігом COVID-19. Результати цього дослідження є попередніми і ще мають бути опубліковані в рецензованому науковому журналі.

Британка Кетрін Міллбенк, що пережила коронавірус, була у групі, на якій випробували стероїдний препарат дексаметазон, BBC. Вона каже: ліки врятували їй життя.

"До мене прийшли, коли я прокинулась і перевели із відділення інтенсивної терапії, пам’ятаю, вони щось казали мені про випробування ліків. Я знаю, вони випробували різні ліки на різних людях, але ці допомогли мені вижити. Я пам’ятаю яскраві сни, метеликів, а потім жахливі речі, коли я думала: я більше не витримаю, це занадто, я помру", - згадує вона своє перебування у відділенні інтенсивної терапії в коментарі виданню.

Британська влада уже повідомила, що має 240 тисяч доз цих ліків, готових до використання у лікарнях. Метт Хенкок, міністр охорони здоров’я Великої Британії, розповів: "Під час випробування дексаметазону в Оксфордському університеті понад 2 тисячі пацієнтів із COVID пройшли курс препарату, широкопоширеного стероїду, протягом 10 днів. Для пацієнтів, яким необхідно було подавати кисень, ліки знизили ризик смертності на 20%. А для найтяжчих пацієнтів на апаратах штучної вентиляції легень ризик смертності впав на третину".

Вперше у світі хтось зміг підтвердити, що препарат може підвищити шанси на виживання у важкохворих пацієнтів із коронавірусом

"Вперше у світі хтось зміг підтвердити, що препарат може підвищити шанси на виживання у важкохворих пацієнтів із коронавірусом", - сказав Хенкок.

Та попри свідчення дієвості препарату для тяжких пацієнтів, відчутного впливу на лікування легших форм протікання хвороби виявлено не було, - наголошує Всесвітня організація охорони здоров'я. Також ліки не запобігають хворобі, підкреслив Майк Раян, голова надзвичайних програм ВООЗ.

Сильні стероїди можуть сприяти розмноженню вірусу у людському організмі

"Це дуже сильний протизапальний препарат. Він дозволяє пацієнтам продовжувати отримувати кисень у критичний момент хвороби. Він не знищує сам вірус, і не запобігає ураженню вірусом. Навпаки, стероїди і, зокрема сильні стероїди, можуть бути пов’язані із розмноженням вірусу. Іншими словами, вони можуть сприяти розмноженню вірусу у людському організмі".

Водночас, на залежність протікання хвороби та імунітету вказують і дослідження американських науковців. Біл Петрі, професор Університету Вірджинії, каже: "Попередні дослідження пацієнтів із COVID-19 свідчать, що якщо їхній імунітет занадто активний, в певний момент це може почати шкодити організму".

Попередні дослідження пацієнтів із COVID-19 свідчать, що якщо їхній імунітет занадто активний, в певний момент це може почати шкодити організму

Йдеться про цитокіновий шторм, коли імунна системно реагує надмірно і починає знищувати тканини вогнища запалення, а потім – й інші тканини організму. У випадку із коронавірусом можуть утворюватися тромби й відмовляти легені. Через це у науковців з’явилась гіпотеза, що в пацієнтів із ВІЛ та онкологією COVID-19 може рідше викликати тяжкі ускладнення.

"Пацієнти, хворі на рак, приймають ліки, які пригнічують імунну систему. Пацієнти зі СНІДом, навіть якщо проходять терапію і почуваються добре, все одно мають проблеми з імунітетом", - пояснює Джефрі Лоуренс, лікар спеціальності гематологія-онкологія в інтерв‘ю ЗМІ.

Також лікарі припускають, що інгібітори, які приймають пацієнти з онкологією, можуть запобігати розмноженню ДНК коронавірусу. А антивірусні ліки, які приймають ВІЛ-інфіковані, ймовірно, можуть запобігати ускладненням хворих на Ковід-19.

Поки єдиний антивірусний препарат, який показав свою ефективність клінічно – Ремдесивір. Він дуже схожий до ліків Тенофовір, який у США використовують під час лікування ВІЛ

"Поки єдиний антивірусний препарат, який показав свою ефективність клінічно – Ремдесивір. Він дуже схожий до ліків Тенофовір, який у США використовують під час лікування ВІЛ", - додає Лоуренс.

При цьому, дослідження, опубліковане у журналі "Ланцет", свідчать, що смертність пацієнтів із раком, які заразились коронавірусом, складає 13% - це удвічі вище, ніж середня летальність від COVID-19 у США. У найвищій групі ризику – люди із раком крові, грудей і простати.

І все ж науковці визнають: чимало фактів про новий коронавірус їм ще належить дізнатись.

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