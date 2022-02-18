Новий підвид "Омікрону" може бути таким же заразним, але також призводити до тяжчого перебігу хвороби

Новий підвид високозаразного штаму коронавірусу "Омікрон" - вірус BA.2 - може не просто поширюватись швидше, а й призводити до тяжчого перебігу і наслідків хвороби, ніж попередні штами, зокрема "Дельта", - про це свідчить нове дослідження у Японії, пише CNN.

Також цей новий підвид може бути стійкішим до нового типу лікування моноклональними антитілами (mAb), що зараз використовується для того, аби не допустити важкої форми захворювання внаслідок зараження "Омікроном".

Результати дослідження іще потребують експертного рецензування, однак деякі американські науковці кажуть, що схоже, що підвид "Омікрону" BA.2, на відміну від того, що панує зараз, - BA.1, - "може бути здатний до швидшого розповсюдження і призводити до тяжчої хвороби".

Яка ситуація у США?

З огляду на зниження темпів захворюваності на коронавірус у США, за останні тижні майже всі американські штати послаблюють протипандемічні обмеження, зокрема, скасовують розпорядження про обов'язкове носіння масок у приміщеннях нещодавно​.

Статистика свідчить, що після січневого рекорду заражень - 800 тисяч нових випадків за добу - темпи поширення коронавірусу у США спадають, пише Axios, але в деяких штатах все ще залишається на досить високому рівні. Також кількість смертей також і далі в середньому перевищує дві тисячі на день, що є найбільшим показником із минулої зими.

Що каже федеральна влада?

Хоча федеральна влада у Вашингтоні іще не змінила свої офіційні рекомендації, там висловили «стриманий оптимізм» завдяки зменшенню кількості випадків захворювання і шпиталізацій з COVID-19.

Ми хочемо дати людям перерву від таких речей, як носіння масок, коли показники кращі, і також мати можливість повернутись до цього, якщо ситуація погіршиться, - заявила Рошель Валенськи, директорка CDC



Водночас, головний інфекціоніст країни, директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб Ентоні Фаучі підкреслив: розуміє, чому місцева влада прагне швидше повертатись до звичного життя.

"Ідеального рішення немає. Вони намагаються балансувати в умовах, коли світ і США, зокрема, певні регіони, вже ситі ковідом по горло і їм потрібно повертатись до норми. Не потрібно бути безвідповідальними і відкидати все одразу, але треба поступово рухатись до цього, і це правильно", - зазначив він.

Що думають американці?

Чимало американців кажуть: втомились від пандемії й радіють послабленню коронавірусних обмежень.

Івонне Мендез, менеджерка крамниці, радіє тому, що зможе знову бачити обличчя покупців: "Хтось хоче захисту, тож носити маску – це їхній вибір. Але деякі люди не хочуть, вони втомились від цього. Вони готові робити покупки як і раніше".

"Час прийшов. Я готовий позбутись масок. Ставитись до цього як до грипу й продовжувати жити далі", - каже пенсіонер Стів Гріффін.



Робін Грін, жителька Нью-Джерсі, додає: "Думаю, це добре, якщо люди вакциновані, й, знаєте, зараз уже є певний імунітет".

Водночас, за опитуваннями, 56% жителів США виступають за продовження правила про обов’язкове носіння масок у приміщеннях.

"Протягом усієї пандемії я носив маску, бо це просто й ефективно для мене й оточуючих. Я продовжу носити маску, коли іду у ресторан, у театр, кінотеатр. В офісі, напевно, я не буду вдягати маску, коли іду до вбиральні чи кафетерію. Але в інших випадках – продовжу носити маску", - розповідає житель Нью-Йорка Том Піпперт.

"Поки ви на вулиці, думаю, що ви у безпеці, й маску носити не потрібно. Але якщо ви у приміщенні, потрібно продовжувати носити маску, - вважає Томас Ліс, житель Філадельфії. - Всі мають щепитись, отримати дози-підсилювачі – й ми із цим покінчимо".



Паркер Круг з Нью-Йорка каже: "Думаю, треба робити все обережно й уважно стежити, поки ми намагаємось повернутись до звичного життя, але у місцях великого скупчення людей, як театр чи велелюдні події, думаю, маски все ще потрібно носити. Небезпека іще не позаду".

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, у те, що до початку наступного року COVID-19 буде викорінено, вірить лише 10% американців. При цьому кожен третій вважає, що протягом наступного місяця підхопить коронавірус. Експерти кажуть: це свідчить про те, що в американському суспільстві укорінюється концепт "життя із коронавірусом", який нікуди не зникне.

У статті використано матеріали: CNN, Reuters, AP, KHN, Axios