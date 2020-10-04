Папа Римський: пандемія коронавірусу засвідчила, що "магічні теорії" про ринковий капіталізм зазнали краху

Кількість хворих на коронавірус у світі досягла майже 35 мільйонів, померлих - понад 1 мільйон 34 тисячі, свідчать дані університету Джонса Гопкінса.

У цих умовах у неділю до своїх прочан звернувся Папа Римський і заявив, що пандемія коронавірусу засвідчила, що "магічні теорії" про ринковий капіталізм зазнали краху, і що світ потребує нового типу політики, що просуває діалог і солідарність, а також відкидає війну будь-якою ціною, повідомляє AP.

Тим часом Велика Британія зафіксувала рекордних майже 13 тисяч нових випадків коронавірусу за добу, повідомляє New York Times. Уряд намагається приборкати другу хвилю пандемії й заявляє, що складна ситуація зберігатимуться принаймні до Різдва. У неділю у Лондоні відбувся марафон, який перенесли із квітня, а участь у ньому, з огляду на ситуацію, взяли лише професійні спортсмени.

У Франції за добу виявили 17 тисяч нових випадків COVID-19. У деяких містах-епіцентрах хвороби продовжують закриватись бари й ресторани, у відповідь на це власники закладів влаштували акцію протесту. Парижу також загрожує друге закриття на карантин.

Польща перетнула психологічну позначку - 100 тисяч випадків коронавірусу від початку пандемії.

Тим часом в Індії повідомляють про майже 76 тисяч нових хворих і 940 смертей за добу, ця країна третьою у світі після США та Бразилії підтвердила понад 100 тисяч смертей від вірусу.

Ізраїльтяни продовжують виходити на протести на знак незгоди із тим, як уряд Беньяміна Нетаньяху бореться проти пандемії в країні - раніше місцевий парламент заборонив демонстрації далі, ніж за кілометр від їхнього дому, тож учасників арештувала поліція.

У Сполучених Штатах у п'ятницю заявили про рекордну для останніх двох місяців кількість нових випадків коронавірусу за добу - 54,441. Найстрімкіше зростання захворюваності спостерігають у відносно малонаселених штатах, які мали низькі показники навесні - Кентуккі, Монтана, Небраска, Північна Дакота й Вісконсин.

В Україні фіксують понад 4 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом за добу, у Росії цей показник перевищив 10 тисяч.

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