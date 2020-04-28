Дочасне закінчення карантину у США може призвести до високої смертності від COVID-19 - прогноз

Сім прогностичний моделей розвитку ситуації довкола коронавірусу у Сполучених Штатах показують, що у наступні тижні смертність від COVID-19 продовжуватиме рости, повідомляє Центр із контролю та запобігання хвороб США.

Згідно із цими моделями, стрімкість поширення залежить від того, наскільки американці уникатимуть соціальних контактів, а тому, пише CNN, якщо карантин у країні припинять завчасно, кількість жертв може значно зрости.

Модель... оновили, зокрема, через гіршу ситуацію в окремих штатах і свідчень, що люди стають активніші й менше дотримуються соціального дистанціювання

Станом на ранок 28 квітня кількість хворих у США наблизилась до мільйона, померло понад 56 тисяч людей.

Білий дім часто посилається на прогностичну модель, що передбачає смерть 74 тисяч американців у період до серпня. Ще минулого тижня ця модель передбачала іншу кількість загиблих - майже 68 тисяч, але її оновили, зокрема, через гіршу ситуацію в окремих штатах і свідчень, що люди стають активніші й менше дотримуються соціального дистанціювання, розповідає доктор Кріс Мюррей, директор Інституту метрики й оцінювання здоров'я Університету Вашингтона.

Із минулого тижня низка американських штатів, зокрема, Джорджія, Південна Кароліна, Техас, Гаваї, Аляска, Мічиган, Колорадо, почали послаблювати карантинні заходи й дозволяти відкриття малих бізнесів.

Водночас, у решті штатів, зокрема, Каліфорнії та Нью-Йорку обмеження зберігатимуть, принаймні, до середини травня.

У Нью-Йорку оголосили про початок програми відстежування контактів хворих

За словами Мюррея, перш ніж згортати карантин, місцевим владам штатів необхідно досягти низького рівня зараження, проводити масове тестування населення і також розробити систему відстежування контактів хворих, щоб ізолювати нових заражених. "Якщо люди повернуться до нормальної соціальної взаємодії, [...] то ризик поширення зросте. [...] Ризики від дочасного відкрття країни - дуже високі", вважає Мюррей, повідомляє The Hill.

У Нью-Йорку, зокрема, вже оголосили про початок програми відстежування контактів хворих. Для цього штат оголосив про прийом на роботу тисячі "відстежувачів контактів", які проводитимуть інтерв'ю із інфікованими й розпитуватимуть їх, де й із ким вони бачились.

Водночас, раніше ВООЗ попереджали, що немає свідчень того, що хворі на COVID-19 виробляють антитіла, які не дозволять допустити повторного зараження коронавірусом.

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