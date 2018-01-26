Америка на першому місці не означає Америка на самоті – Трамп у Давосі

Президент США Дональд Трамп в п'ятницю вперше виступив з промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Як і очікувалося, він використав цю нагоду для просування своїх ініціатив в сфері зниження податків і звільнення економіки від бюрократичного тягару.
Трамп намагався переконати скептично налаштованих світових лідерів в тому, що його політика сприятлива для бізнесу та світової економіки.
Він представив Америку як країну, що переживає економічне відродження та є сприятливою для ведення бізнесу.
Президент Трамп заявив, що його податкові реформи і прагнення до усунення зайвих обмежень для бізнесу, принесли країні процвітання і стимулювали фінансовий ринок.
«Ми хочемо процвітання і миру, - сказав Трамп у виступі в Давосі. - Багато компаній повертаються в США. Ми хочемо величезних інвестицій».
Трамп розповів наскільки чудова Америка і як добре у неї йдуть справи.
Він підкреслив, що його політика «Америка понад усе» є для нього дуже важливою, але «Америка на першому місці не означає Америка на самоті», - заявив американський президент.
«Всі лідери повинні ставити свою країну на перше місце», - зазначив він.
Трамп став першим за 20 років президентом США, який приїхав на форум в Давосі. Участь у форумі дало йому можливість поспілкуватися з представниками тієї самої еліти «глобалістів», яких він різко критикував під час передвиборної кампанії 2016 року.
Крім зустрічей зі світовими лідерами Трамп також влаштував вечерю для 15 представників європейських ділових кіл в четвер увечері.
У ході промови, президент Трамп зазначив, що тепер у нього 15 нових друзів.
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